Yan Dilan готовится дать сольный концерт в Москве

Блогер, рэпер, участник Высшей лиги КВН и известный комик Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, готовится дать большой сольный концерт в Москве.

Концерт состоится 19 августа в столичном клубе IZI в самом центре мегаполиса.

Творчество артиста подойдёт всем, кому набил оскомину однообразный современный рэп с текстами ни о чём. Главной фишкой вечера станет глубина смыслов, сочетание музыки и слов в современном рэпе. Творчество Yan Dilan-а уже знакомо многим из рекламы в социальных сетях, эти запоминающиеся рифмы, с игривой визуализацией, короткие жизненные ролики, вызывающие эмоции у каждого зрителя.

Однако, у исполнителя есть другая сторона – лирическая. Цепляющая мелодия, сочетающаяся с лирикой, рассказывающая понятные каждому истории — где-то серьёзные и жизненные, но приправленные юмором и иронией, все это – Yan Dilan, которого вы уже знаете.

«Концерт я попытаюсь разбить на несколько частей. Так как в основном меня знают, как комика, который делает музыкальные зарисовки, я буду интегрировать в концерт привычный формат для моего зрителя. На большом экране я покажу несколько новых скетчей. Я не стремлюсь выдержать какой-то определенный стиль в песнях, они будут разные, из разных периодов моей жизни» — отмечает Артур.

Всех зрителей концерта ожидает множество сюрпризов. И совершенно неважно, сколько музыкантов будет на сцене вместе с харизматичным Артуром, главное — это та неповторимая атмосфера чего-то особенно-музыкального (и не только)… А еще в рамках мероприятия абсолютно точно состоится премьера клипа на песню «Детство».

Фото — vk.com

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