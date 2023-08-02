Звезды спорта поддержали вторые Всероссийские трансплантационные игры

29 июля в Москве в академии спорта Playpark состоялось официальное открытие Вторых Всероссийских Трансплантационных Игр, которые проходят в столице с 28 по 30 июля. Участие в Играх приняли реципиенты донорских органов (трансплантация почки, печени, сердца, легких, родственные доноры и люди, получающие диализную терапию — всего более 150 участников со всей России). Спортсмены смогли принять участие в соревнованиях по бегу на разные дистанции, плаванию, волейболу, баскетболу, бадминтону, также были организованы турниры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, дартсу и боулингу.

Специальными гостями мероприятия стали Российская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призёр Олимпийских игр в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России Софья Великая; теннисист, тренер, деятель советского и российского спорта, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев; главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и ведущий специалист проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российской Федерации Футбола Александр Ибрагимов.

В этом году на Играх впервые приняли участие подростки, а для детей благотворительным фондом «Жизнь как чудо» и агентством детских праздников «Море Шоу» была организована специальная секция с зарядкой и «Веселыми стартами». Около 30 малышей, которым был пересажен орган, приехали вместе с родителями, чтобы стать частью этого большого спортивного события и приобщиться к физической культуре и здоровому образу жизни.

«После прошедших в прошлом году Первых Игр мы увидели, что эта инициатива была очень удачной. Соревнования показали, что диализные пациенты и люди после трансплантации, доноры могут реализовываться как спортсмены и показывать достаточно неплохие, даже для здорового человека, результаты. И здесь нам хотелось бы предоставить каждому из них такую возможность, шанс проявить себя. Вторые Трансплант-Игры — это еще один шаг к тому, чтобы сообщество таких активных пациентов росло», - рассказал Сергей Владимирович Готье, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ, академик РАН.

Одним из самых запоминающихся событий первого дня стал турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 6 команд из Екатеринбурга, Татарстана, Москвы, Башкирии, Рязани и сборные из других регионов, включая Якутию и Абакан. Победу одержала сборная команда из Москвы, которая забрала кубок Трансплант-Чемпионов.

«Я всегда с радостью участвую в таких мероприятиях, а здесь хочу поддержать и детей, и взрослых, которые показали, насколько нужно бороться. Врачи, медики, родители — это большая команда. И со своей стороны, как спортсмен, я делюсь своим опытом и словами поддержки. А ребята, которые прошли такие трудности, как трансплантацию, боролись за жизнь, они тоже дарят мне определённые эмоции — понимание того, что нужно ценить и любить жизнь»? - поделилась своими эмоциями Софья Великая.

Второй день соревнований прошел в спортклубе РНИМУ имени Н.И. Пирогова, где состоялись соревнования по баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, забеги на 100 метров и на милю, скандинавская ходьба и дартс, а также награждение победителей.

«Это очень правильное, если можно так выразиться, мероприятие. Это действительно праздник жизни. Благодаря тому, что медицина в нашей стране вышла на такой хороший уровень, в частности трансплантология, которая на передовом уровне, эти люди могут вести абсолютно полноценный образ жизни. Мне все это близко, потому что у меня были сделаны четырнадцать операций на ноге из-за спортивных травм, и я знаю, что такое преодолевать себя и идти к цели. Эти люди не сдаются — значит спорт определенно для них!» - поддержал участников теннисист, тренер, деятель советского и российского спорта, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Также мероприятие прокомментировала заместитель председателя Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая:

«Такие масштабные встречи дают возможность преодолеть неуверенность и поверить в свои силы, завести новые знакомства и получить эмоциональную поддержку, начать осваивать новые для себя виды спорта. И, самое главное, своим примером они показывают, что регулярная физическая активность шаг за шагом позволяет улучшать свою физическую форму. Мы довольны тем, что более чем в два раза увеличилось число участников соревновательной программы по сравнению с прошлым годом, несомненно, этому способствовали тренировки, мастер-классы, турниры, которые проходили в десяти регионах в рамках проекта «Трансплант спорт», поддержанного Фондом президентских грантов».

И, конечно, делились своими новыми победами участники игр. Елена Маслова, реципиент донорского сердца:

«Я участвую в Играх второй раз. Здесь все собираются на каком-то позитиве, энтузиазме. В этом году еще больше людей, а те, кто участвовал в прошлых играх, и участвуют сейчас, они за этот год очень выросли, их тогда зарядила эта атмосфера. Я, например, в прошлом году плыла пятьдесят и сто метров, а в этом году я переплыла Волгу в рамках спортивных соревнований, с сильным боковым течением, и сейчас появились ещё новые планы!»

Фото - пресс-служба ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава РФ

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