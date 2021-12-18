«ClassicaPlus» выступит в Доме музыки с программой «Щелкунчик in jazz»

Волшебство Рождественского вечера и наступающего Нового года невозможно без сверкающей огнями елки, запаха мандаринов и без… «Щелкунчика»! С детских лет мы верим в то, что в волшебную ночь могут произойти чудесные превращения, которые принесут счастье. И все это во многом благодаря чудесной музыке Чайковского. В этот раз вас ждет встреча с самым удивительным «Щелкунчиком» – группа «ClassicaPlus» представит свой новый проект, основанный на синтезе шедевра русской классики и джаза!

«Нам близка идея соединения нового и старого, – говорят музыканты, – поэтому мы подготовили программу, представляющую собой микс из балета Чайковского «Щелкунчик» и сюиты Дюка Эллингтона в авторской аранжировке участников группы. Отличное настроение будет обеспечено!»

Кредо «ClassicaPlus» – «актуальная музыка для современного мегаполиса». Ансамбль легко преодолевает границы общепринятых классических канонов и с успехом развивает идею синтеза классики и авангарда, академической традиции и инновационных решений, стремясь при этом к максимальной открытости.

«ClassicaPlus» существует с 2012 года, в его составе – выпускники Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, лауреаты международных конкурсов. В декабре 2019 года проект «ClassicaPlus» стал лауреатом международного конкурса исполнителей камерной музыки «WinterReise – Зимний путь» (Москва) и был приглашен к участия в фестивале «24th Grieg in Bergen» (Норвегия), «La Cote Flute Festival» (Швейцария).

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