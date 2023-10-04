Певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта не перестает радовать своего слушателя новинками. На лейбле Zeon вышел свежий сингл артистки «Изобретатель».
«Какую бы не выбрал мужчина профессию, в душе он всегда “Изобретатель”. Эта песня про девушек - подруг с перечислением имен и профессий. Такой ход на мой взгляд расширяет аудиторию трека, слушателя переносит на девичий междусобойчик, где каждый может увидеть себя героиней или героем. Текст с юмором и с самоиронией, автобиографичен, но при этом актуален для всех. Стилистика 70-ых но в современном звучании. Pop с нотками disco и electrohouse», — Юлия Беретта
Зажигательная танцевальная новинка про каждого из нас от Юлии Беретты — «Изобретатель» уже на всех цифровых площадках.
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