Основатель легендарной группы «Земляне» Владимир Киселев награжден общественной наградой Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» – Георгиевским крестом Донецкой Народной Республики. Вручение состоялось по казачьему обычаю, в приказе особо отмечено, что Владимир Киселев удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, за бескорыстную гуманитарную помощь народу на освобожденных территориях, за величайшую добродетель и мудрость в своих деяниях и безусловную преданность Российской Федерации».

Владимир Киселев, его семья и команда – группа «Земляне», Денис Майданов, Дмитрий Певцов – поддерживают наших воинов с самого начала СВО. Продюсером был учрежден патриотический марафон в поддержку бойцов, в рамках которого ведущие российские артисты побывали в ЛНР, ДНР, Херсоне и Мелитополе.

С большим почтением была принята военнослужащими инициатива основателя группы «Земляне» премировать бойцов, уничтоживших тяжелую бронетехнику западного производства в зоне СВО. Владимир Киселев не только учредил Премию и направил на нее собственные средства, но и собрал сильную команду единомышленников. Артисты, которые примкнули к инициативе – Григорий Лепс, Юрий Антонов, Николай Басков – передают в фонд премии свои гонорары, приезжают с концертами в новые регионы России и направляют их жителям гуманитарную помощь.

«Для меня очень показательно сегодняшнее событие, – отметил Владимир Киселев. – В юности я из наград был удостоен только «Почетного пожарного» и «Юного ДОСААФовца». Ленконцерт предлагал мне получить звание Заслуженного артиста или деятеля культуры – для меня это было ироничное отношение. Сложно было представить, например, что Мик Джаггер или Пол Маккартни – заслуженные или народные артисты Английской республики и метрополии. Поэтому я прошел жизнь без этих наград и орденов. Хотя мои коллеги: Гребенщиков, Макаревич, Хаматова – преуспели в количестве награждений на уровне членов Политбюро и ЦК. Но я обошелся без этого. Для меня большая награда – это более 20 миллионов проданных дисков. Это победы на огромных международных фестивалях, Гран-При, Первые места, Приз зрительских симпатий. И главное, 45 лет наши песни поет наша страна. Надеюсь, я сделал вещи, которые важны для нашего народа. И поэтому я принимаю награду от казачества: потому что это исконно русское землячество, исконно русский народ. Мои группы: «Русские», «Санкт-Петербург», «Земляне», «Бойкот» – доказательство, что я со своим народом. И дорожу наградой народа, как бы это ни звучало высокопарно, но не государственных структур».

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