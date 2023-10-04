Музыкальный лейбл Riki Music представил нового артиста – Кролика Бобо – главного героя музыкального мультсериала «Школа кролика Бобо» – и его премьерную песню «Повторюшки» – зажигательный хит о том, как жужжать вместе с пчелой, правильно вертеть головой, чтобы быть похожим на робота, и дуть сильнее ветра.

Кролик Бобо – яркий анимационный персонаж – всезнайка с добрыми глазами и открытой улыбкой – с первых секунд становится другом каждому малышу. Вместе с Бобо дети начинают познавать окружающий мир в игровой форме: через веселые песни, построенные на повторах. Ведь напевая простые фразы и слова несколько раз подряд всегда легче всё запомнить. Таким образом милый и добрый наставник учит своих подопечных говорить, читать, считать, знакомит с различными предметами, фигурами, цветами, животными.

А под ритмичную, танцевальную музыку и задорное исполнение Кролика Бобо невозможно усидеть на месте и не начать танцевать.

Маленькие слушатели узнают вместе с Кроликом Бобо много нового и заряжаются позитивными эмоциями! А еще он всегда похвалит детишек за успехи! И все это он делает с такой любовью и заботой, как делает сама мама!

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