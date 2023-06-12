Песни на стихи Михаила Гуцериева прозвучали в программе Первого канала «Ээхх, разгуляй!»

11 июня на Первом канале состоялась телевизионная трансляция музыкального марафона «Ээхх, Разгуляй!», организованного «Радио Шансон». Это был не просто концерт, а настоящая всенародная дискотека. Большое количество песен на стихи поэта Михаила Гуцериева, которые в течение года были лидерами хит-парада одной из самых популярных радиостанций «Радио Шансон», прозвучали в эфире праздничного концерта. На сцене было по-настоящему жарко: красочные декорации в стиле русского авангарда 20-х годов ХХ века, масштабные спецэффекты, а главное — любимые артисты шансона по-русски.

Стас Михайлов

ергей Ростовъ

Таисия Повалий

Многомиллионная аудитория Первого канала наслаждалась прекрасными песнями, написанными на стихи Михаила Гуцериева, в исполнении лучших артистов шансонье. В концерте прозвучали: «Я жду звонка» Стаса Михайлова (муз. Виктор Дробыш), «Цветная Азия» Анатолия Полотно и Феди Карманова (муз. Анатолий Полотно), «Кто любит меньше — тот умней» Сергея Ростова (муз. Сергей Ростовъ), «Я буду твоя» Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана), «Бежит от скуки Москва» Ларисы Долиной и Гарика Зебеляна (муз. Сергей Соболь), «Нас толкает за рамки любовь» Максима Олейникова (муз. Максим Олейников), «Правда без лица» Брендона Стоуна (муз. Брендон Стоун), «Наше счастье одно на двоих» Алёны Ланской (муз. Дарья Кузнецова), «Я счастливая» Натальи Гордиенко (муз. Сергей Ревтов), «Осень в Москве» Евгения Кемеровского (муз. Эдуард Изместьев), «Виноват, прости» Руслана Алехно (муз. Олег Шаумаров) и «Женский каприз» Евгения Григорьева (Жека) (муз. Евгений Григорьев).

Анатолий Полотно и Федя Карманов

Лариса Долина

Артисты с огромным удовольствием отвечали на вопросы журналистов и делились своими эмоциями о концерте.

Жека

Нешуточные страсти разгорались на сцене во время выступления Евгения Григорьева (Жека), подчёркивая заводной мотив композиции «Женский каприз».

«Женский каприз» — наша третья совместная работа с Михаилом Гуцериевым. Именно в стихах этой песни Михаил Сафарбекович нащупал новые грани, которые раньше были для меня несвойственны. Я этому очень рад! Как артист, я смог раскрыться с каких-то необычных для самого себя сторон», — поделился шансонье Евгений Григорьев.

Дебютное выступление Натальи Гордиенко с гимном для всех мам 2022 года «Я счастливая» стало для телезрителей песенного фестиваля «Ээхх, Разгуляй!» настоящим сюрпризом.

«Эмоции переполняют, сегодня моё первое выступление в рамках марафона «Ээхх, Разгуляй!» Очень хочется, чтобы и мы артисты, и наши зрители надолго сохранили праздничное настроение. «Я счастливая» — это прекрасная коллаборация с поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Сергеем Ревтовым. Песня очень точно передаёт эмоции, которые я испытывала в жизни. Конечно, для меня композиция «Я счастливая» стала главным хитом 2022 года», — поделилась впечатлением после выступления певица Наталья Гордиенко.

Брендон Стоун

Брендон Стоун исполнил самую пронзительную песню на стихи Михаила Гуцериева «Правда без лица».

«Это наше первое сотрудничество с Михаилом Гуцериевым. Я давно мечтал написать красивую музыку на стихи поэта. Моя мечта осуществилась и мне очень приятно, что у меня появилась возможность написать мелодию на такие проникновенные стихи. Признаюсь, что когда я их впервые прочитал, заплакал. У меня не было уверенности, что сразу получится написать музыку, но я так сильно проникся стихами, и в течение 10 минут мне в голову пришла эта мелодия. Очень рад, что Михаилу Сафарбековичу понравилось моя музыка», — поделился певец и композитор Брендон Стоун.

Евгений Кемеровский

Невероятно харизматичный шансонье Евгений Кемеровский исполнил песню «Осень в Москве».

«Песня «Осень в Москве» — шлягерная вещь. Эта песня о любви, конечно. В ней есть какая-то тайна. Я думаю, что я исполняю лучшую песню поэта Михаила Гуцериева. Сейчас мы работаем над новой композицией «В тумане серых городов». Поэзия Михаила Сафарбековича ни на что не похожа и я уверен, что наша новая работа полюбится многочисленной аудитории», — поделился Евгений Кемеровский.

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