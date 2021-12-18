Юлия Беретта выпустила «От…личный альбом»

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В канун Нового года, Юлия Беретта презентует долгожданный новый «От…личный альбом». Часть 1.

В него вошли 10 треков — один из которых: «Степлером» — совсем новая композиция — изюминка и сюрприз альбома, а остальные треки уже известные и полюбившиеся слушателю. Занявшие свою нишу и не сдающие позиции, такие как «Дикая», «Привет» и другие.

Оригинальный приятный тембр, легкая танцевальная музыка, крутой саунд — альбом со своим музыкальным лицом. С неоднозначным названием « От…личный альбом». Каждый найдёт в нем что-то для себя. Ведь все треки о любви.

Альбом доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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