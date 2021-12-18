Певица NATALIYA и Катя Васильева представили свой новый трек «Новогодняя»

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Певица NATALIYA и Катя Васильева представили свой новый трек «Новогодняя».

наталия и катя васильева новогодняя

Эта веселая и позитивная композиция станет олицетворением Нового года. Своей атмосферой она возвращает слушателя в детство, в то самое нетерпеливое и воодушевленное ожидание праздника, в ожидание чудес. Песня соединила в себе веселую, заводную мелодию, тянущую танцевать и текст, близкий каждому сердцу. В нем любой человек сможет узнать себя и своих близкий, лишний раз замечая, что Новый год объединяет абсолютно всех и показывает, насколько люди похожи друг на друга.

В голове будто в музыкальном клипе начинают проноситься самые теплые и приятные воспоминания, связанные с этим праздником: милые семейные посиделки, танцы, снежки, украшение елки, зимние прогулки, катание с горки или на коньках, веселье с друзьями, — все это вызывает желание поскорее очутиться снова в снежной новогодней ночи, полной магии и мечтаний. Ведь в ней, в грядущем году и в будущем, возможно все!

Врывайтесь в атмосферу праздника и ждите Новый год с новым синглом «Новогодняя» от певицы NATALIYA и Кати Васильевой на всех музыкальных площадках страны.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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