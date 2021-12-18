РНО представит две российские премьеры на фестивале «Опера Априори»

Концертная программа «Две исповеди» представляет незаслуженно редко звучащее в России произведение Людвига ван Бетховена – ораторию «Христос на Масличной горе», а также российскую премьеру одного из самых знаковых вокальных произведений в европейской музыкальной культуре XX века – «Шесть монологов из Jedermann» швейцарского композитора Франка Мартена. Наряду с ежегодно исполняющейся на Зальцбургском фестивале театральной драмой Jedermann («Имярек. Представление о смерти богатого человека», 1911) выдающегося австрийского культурного деятеля, поэта, драматурга, писателя и издателя Гуго фон Гофмансталя это произведение периодически появляется в его программе.

Изначально программа задумывалась как оммаж Бетховену и Зальцбургскому фестивалю в честь 250-летнего юбилея первого и столетия второго и была запланированная на открытие VIII фестиваля «Опера Априори» на декабрь 2020 года.

22 декабря в Зале Зарядье прозвучит ещё одна российская премьера: «Пять пьес для оркестра» нашего современника – французского композитора Филиппа Эрсана, который будет лично присутствовать на премьере.

Легендарный вагнеровско-штраусовский бас-баритон Альберт Домен исполнит «Шесть монологов» и партию Апостола Петра в произведении Бетховена. Перед самой остановкой концертной жизни – в марте 2020 года немецкий певец выступал в Казани и Москве с ГСО Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского в одной из своих коронных партий – Летучего голландца.

Хорошо известная российской и европейской публике по барочному репертуару сопрано Диляра Идрисова, солистка Башкирского театра оперы и балета и обладательница «Золотой Маски», споёт партию Серафима. Солист Латвийской национальной оперы, тенор Артём Сафронов исполнит заглавную партию в оратории. Его последними выступлениями в России были участие во «Временах Года» Гайдна с вокальным ансамблем Intrada и Максимом Емельянычевым в Концерном зале им. Чайковского в январе 2020 года и партия Эрика в том же «Летучем голландце» Вагнера вместе с Альбертом Доменом.

Управлять Российским национальным оркестром, солистами и вокальным ансамблем Intrada будет дважды номинант Grammy, главный дирижёр Шотландского камерного оркестра и барочного оркестра Il pomo d’oro, conductor in residence фестиваля «Опера Априори» Максим Емельянычев.

Концерт организован агентством Apriori Arts при поддержке Посольства Франции и Французского Института, Посольства Швейцарии, Гёте-Института и книжного издательства «Дэн» (Казахстан).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.