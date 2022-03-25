Юлия Беретта записала хит с бывшим продюсером

Автор и исполнительница Юлия Беретта и известный музыкальный продюсер групп «Стрелки», «Технология», «Вирус» Леонид Величковский выпустили песню «Весна-Весна».

Золотой голос группы «Стрелки» Юлия Беретта вдохновила бывшего продюсера группы Леонида Величковского на создание ремейка на песню «Весна-Весна» и еще нескольких песен из 90-х. Новое звучание в стиле old school weekend и хорошо знакомые слова в сочетании рождают музыкальную бомбу. Недавно, по мнению одного из крупнейших СМИ России, песня «Весна» вошла в топ лучших 25-ти песен о весне (с охватом периода с середины прошлого ХХ века по сей день).

Мода на песни 90-х не проходит, людям нужны воспоминания. Многие артисты пошли по пути реставрации песен олд скульного периода. Но что интересно, коллаборация Беретты с бывшим продюсером обусловлена не только крепкой дружбой и музыкальными интересами, но и тягой к творчеству, умением не останавливаться на достигнутом. Еще в период становления группы бывшая Ю-Ю а теперешняя Юлия Беретта занимала лидирующую позицию как автор и соавтор многих хитов группы, как самый узнаваемый тембр.

Сегодня, находясь в сольном плавании, Юлия не перестает удивлять количеством релизов. Видимо ощущая творческий расцвет. Целая обойма песен, прекрасной женской лирики накапливает вокруг нее поклонников и слушателей и кажется что потенциал артистки безграничен.

«Мы поздравляем вас с весной! – говорит артистка, — с этим прекрасным временем года. И хотим подарить вам улыбку, лучи надежды и радости, и чью то любовь, у девчонок весна, у мальчишек весна, весной так хочется любить!»

Фото — Виктория МАЛЕЕВА

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