Возвращение синти-попа на Российский Музыкальный рынок

Городской лирик Сергей Эфрон выпустил экспериментальный трек «Посмотри на себя», невеяный звуками советского синти-попа и созданный при участии саундпродюсера Макса Чай-Ван-Себи, известного по работе с Gayazov Brothers, Артемом Ивановым и другими.

Эта работа интересна ещё и тем, что несмотря на новое звучание Эфрон по-прежнему поднимает важные социальные темы.

«Мы живем в дефиците любви. Многие страдают от синдрома самозванца, обесценивая собственные достоинства, бесконечно сравнивая себя с другими и отчаянно цепляясь за любое одобрение из вне.

Неуверенность в себе часто тормозит в развитии и достижении достойных целей. Но если бы мы только могли увидеть себя глазами тех, кто нас любит, какими бы мы могли стать?» — делится своими мыслями Сергей Эфрон.

Сингл «Посмотри на себя» вышел в рамках подготовки музыканта к большому сольному концерту, который состоится 25 апреля 2022 года в московском клубе «16 тонн Пресня».

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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