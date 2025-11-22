James Atlas: музыкальная карьера австралийца в России и первый фит

James Atlas — музыкант из Сан-Франциско, который учился в Австралии и в музыкальном колледже Беркли, а его песни часто затрагивают темы отношений, космоса и научной фантастики.

— Сейчас ваша музыкальная карьера активно развивается в России. Расскажите о российской аудитории и о том, как она принимает ваше творчество?

— Российская аудитория потрясающая. Здорово видеть, как открыто и тепло люди воспринимают мою музыку.

— Ваш совместный трек «Полчаса» с российской певицей NADINA вышел 14 ноября. Давно ли вы хотели записать песню сразу на двух языках?

— Честно говоря, я никогда об этом не думал. Но когда команда предложила такую возможность, я сразу понял, что мы можем создать что-то необычное и интересное.

— Расскажите подробнее о том, какой смысл вы вкладывали в эту работу?

— «Полчаса» — это песня о паре, которая понимает, что у них осталось очень мало времени вместе, потому что обстоятельства вот-вот разведут их по разным дорогам. Это такая страстная, почти отчаянная встреча двух людей, которые вдруг понимают: возможно, они видят друг друга в последний раз.

— Как проходила запись? Возникали ли сложности из-за языковых различий?

— Я прилетел в Москву и придумал свои партии прямо на месте. Было здорово пробовать новые идеи, получать мгновенную обратную связь от команды NADINA в студии. Атмосфера была невероятная, ребята очень опытные, и мне это безумно понравилось. К счастью, язык музыки универсален: большую часть времени мы думали и общались именно как музыканты. А всё остальное… они достаточно говорили по-английски, а я знаю немного русского, чтобы улавливать суть разговора.

— Хотели бы вы продолжить сотрудничество с российскими артистами?

— Я открыт к этому, хотя буду подходить к выбору очень внимательно.

— Что или кто вдохновляет вас на создание музыки?

— У меня много источников вдохновения, и со временем всё это превращается в единое целое. Сначала ты подражаешь тем, кого любишь, а потом приходит момент, когда важно найти собственный голос и то, что именно ты хочешь сказать.