Новый триумф Михаила Гуцериева на «Песне года 2022»

3 декабря песни на стихи Михаила Гуцериева прозвучали на съёмках телефестиваля «Песня года», дипломами которого были отмечены главные хиты 2022 года.

Поэт Михаил Гуцериев неизменно остаётся постоянным рекордсменом по количеству дипломов главного концерта страны. В этот раз поэт удостоился почётной награды шесть раз. На протяжении 10 лет Михаил Сафарбекович становился лауреатом специальных премий имени Роберта Рождественского «Поэт года», а его коллекция насчитывает 95 дипломов всенародно любимого музыкального праздника.

Песни на стихи Михаила Гуцериева, прозвучавшие со сцены «Мегаспорта», стали истинным украшением фестиваля, а их исполнение порадовало зрителей необычной режиссурой и красивой, яркой хореографией.

Неподражаемая Лариса Долина на время выступления перенесла зрителей «Мегаспорта» в сердце ночного мегаполиса, исполнив свой гимн столицы — «Бежит от скуки Москва». Неожиданным, но очень приятным сюрпризом для артистки стало вручение специального приза — «Супер Звезда радио Дача».

«Несмотря на то, что песня «Бежит от скуки Москва» минорная, благодаря стихам Михаила Гуцериева, она очень светлая и ностальгическая. Её очень приятно петь, в ней есть изюминка. Эта песня пришлась по сердцу мне», — поделилась эмоциями после выступления народная артистка РФ Лариса Долина.

Денис Клявер совершил путешествие по неоновому городу. Огромные игральные кости указывали ему путь, а пиротехнические вспышки и криоджеты сделали номер драматическим, точно отразив весь смысл заложенных в строках припева: «Я чередую огни городов /, Где мало света и нет адресов /. Я бросил жребий…».

«Когда я исполняю песню «Я бросил жребий» меня переполняют эмоции и трепет. Эта песня о таких чувствах, когда ты во имя любви ставишь всё на кон и бросаешь жребий, когда решается судьба человека либо да, либо нет именно это придаёт ей особенный трепет. Михаил Сафарбекович умеет писать по-разному: очень сложно или например, просто и гениально. Эта песня написана простыми словами, но она настолько глубокая, что цепляет все ниточки души. Михаил Гуцериев пишет стихи не для славы. В стихах он передаёт внутреннее состояние своей души. Спасибо Михаилу Гуцериеву за его творческое и уникальное видение этого мира», — рассказал певец Денис Клявер.

Настоящие безумства царили на сцене во время выступления певца Анатолия Цоя с песней «Покажу паранойю». Объёмная 3D графика на экранах и танцоры в смирительных рубашках подчеркнули весь спектр чувств, заложенных в стихах. Такой композиции в репертуаре певца до этого года никогда не было.

«Мы целый год работали над песней «Покажу паранойю», могу сказать, что результат превзошёл все ожидания. Мы снимали крутой клип, а получилось настоящее кино. Теперь эта работа стала моей визитной карточкой. И в старости я буду внукам её показывать. Спасибо большое Михаилу Сафарбековичу за такие невероятные, крутые стихи, которые нас всех очень сильно вдохновляют и порождают такие крутые проекты, как «Вселенная GM». В новом году, я надеюсь, что на новой ультрасовременной площадке МТС Live Арена состоится творческий вечер поэта Михаила Гуцериева и это будет большой сборный концерт песен на стихи только Михаила Сафарбековича», — признался после выступления певец Анатолий Цой.

«Я сегодня абсолютно счастлива. У нас всё сложилось: и поэзия, и музыка, и артист. Получилась очень классная песня «Покажу паранойю», которая уже приобрела не один миллион поклонников. Поэт Михаил Гуцериев является катализатором всего творческого процесса «Вселенной GM», идейным вдохновителем, абсолютным нашим гением. Невозможно писать песни и не любить своего соавтора: я его обожаю», — поделилась композитор и соавтор «Вселенной GM» DARIS (Дарья Кузнецова).

Свой главный и самый счастливый хит уходящего года «Я счастливая» исполнила Наталья Гордиенко в составе танцующих невест с букетами. В кульминации номера, неожиданно для зрителей, невесты развернулись спиной выбросили букеты в зал.

«Песня «Я счастливая», как лоскутное одеяло из эмоций и чувств! В этой композиции сочетаются и майамский вайб, и солнечная Молдова и, конечно, душевность России. Я считаю, что песня стала гимном всех женщин. И мне хочется пожелать, чтобы чувства любви нас переполняли и как можно чаще возникало желание позвонить близкой маме и сказать: «Мама, я сегодня такая счастливая». Мой сын Кристиан, которому исполнилось недавно 5 лет, со знаем дела поёт песню «Я счастливая». Это его любимая композиция!» — отметила певица Наталья Гордиенко.

Звёздный квартет артистов — Лариса Долина, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко — вместе с Хором Академии Игоря Крутого исполнили новую версию композиции «Ночь счастливых надежд» и окунули собравшихся в зале гостей в атмосферу Нового года.

«Трэк «Ночь счастливых надежд» мы спели прекрасным составом артистов, которых я давно знаю и очень ценю. Я вырос на их песнях. И в их окружении я чувствую себя максимально спокойно и комфортно.

Для меня это был первый опыт исполнения песни на стихи Михаила Гуцериева, а мне всегда интересно работать с новыми людьми. Я бы с удовольствием спел и сольную песню, но моей аудитории надо вместе со мной ещё немного подрасти, чтобы понять взрослый глубокий смысл поэзии Михаила Сафарбековича Гуцериева», — рассказал о песне и номере певец Ваня Дмитриенко.

Дипломами «Песни года 2022» были отмечены следующие хиты Михаила Гуцериева: «Бежит от скуки Москва» Ларисы Долиной (муз. Сергея Соболь), «Покажу паранойю» Анатолия Цоя (муз. Дарья Кузнецова), «Я счастливая» Натальи Гордиенко (муз. Сергея Ревтова), «Я бросил жребий» Дениса Клявера (муз. Алексея Романоф), «Ночь счастливых надежд» Ларисы Долиной, Григория Лепса, Юлианны Карауловой, Вани Дмитриенко (муз. Сергея Ревтова), «Виноват, прости» Руслана Алехно (муз. Олег Шаумаров).

Телеверсию фестиваля «Песня года 2022» смотрите на новогодних праздниках.

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