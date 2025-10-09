Эстетика русской природы в ювелирных коллекциях Светланы Степановой

Дизайнер ювелирных украшений, основатель бренда Cappulo Светлана Степанова представляет новую коллекцию «Цветущий луг», вдохновленную красотой русской природы и эстетикой народной мифологии.

«Я очень люблю волшебные сказки и фольклор, которые воплощают наш культурный код – умение жить в гармонии с природой и ценить красоту окружающего мира. Русская природа с детства ассоциируется у меня с атмосферой волшебных сказок, со сказочными персонажами, которые путешествуют по лесам, полям золотистого цвета от колосящейся пшеницы, собирают цветы на полянах, усеянных разнотравьем. Они воплощают русскую душу, такую же необъятную и наполненную ароматами полей и цветов. Крым – одно из любимых мест, где можно ощутить себя частью природы, бесконечно любоваться полевыми цветами, палитрой закатов и рассветов», — рассказывает Светлана о вдохновляющих мотивах новой коллекции.

В основе дизайна «цветочной» коллекции – яркость луговых маков, легкость одуванчика, скульптурность и очарование их сложной формы. Украшения гармонично стилизованы и выполнены с использованием разнообразных художественных техник, включая роспись эмалью, покрытие золотом и др.

«Маки»

Вдохновляющий мотив коллекции, состоящей из кольца и серьги каффы, эффектная форма и притягивающий взгляд насыщенно-яркий цвет полевых маков. Именно их форма легла в основу изящных украшений, напоминающих о красоте русской природы. Украшения выполнены из серебра с золотым покрытием, чтобы подчеркнуть объем ярких эмалевых лепестков. Кольца и серьги-цветы декорированы черными алмазами. В центре композиции – природные зеленые хромдиопсиды, напоминающие о зелени полей и трав.

Кинематическое кольцо «Одуванчик»

Еще один «ювелирный» цветок из новой коллекции Светланы Степановой. Кинематическое кольцо в форме одуванчика с вибрирующими от легкого прикосновения лепестками, выполненными из множества сверкающих опаловых бусин, вдохновлено мистическими сюжетами русских сказок. Волшебный одуванчик символизирует характерную для русского фольклора веру в чудеса и сказочную силу исполнения желаний.

У этой работы, объединяющей дизайн и современные технологии, уже есть своя история. В начале года оно дебютировало на ювелирной экспозиции Гохрана России «Россия XXI век» в Государственном историческом музее, а затем в течение нескольких месяцев выставлялось в Калининграде на выставке «Культурное наследие России», организованной одним из самых посещаемых музеев региона – Музеем янтаря.

Кольцо «Одуванчик» выполнено в единственном экземпляре.

В ближайшее время его можно будет увидеть в Гостином дворе на Российском антикварном салоне в Москве.

Ellete

Эта линия минималистичных украшений с яркими природными спессартинами, продолжает идею природного дизайна. В украшениях угадываются линии горизонта на восходе солнца с его завораживающей палитрой оранжевых оттенков. Главная идея линии — цветовой акцент. Коллекция состоит из серег, колец и подвески, выполненных из золота 750 пробы с акцентными спессартинами и бриллиантами.

На Российском антикварном салоне она будет представлена впервые.

Для справки:

Ювелирный дом Cappulo специализируется на производстве украшений премиального сегмента. Шоурум и мастерская расположены в Москве. Украшения отличаются уникальным стилем и дизайном. В коллекциях используется золото 750 и серебро с покрытием из металла платиновой группы родия. Все украшения выполняются вручную. Основатель компании Светлана Степанова является победителем конкурсов ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» и «Россия XXI век» Гохрана России. Коллекции и отдельные экземпляры ювелирного дома экспонируются в Государственном историческом музее в Москве, Музее янтаря в Калининграде. Ювелирный дом является постоянным участником Российского антикварного салона.

Текст, фото и видео предоставлены пресс-службой Ювелирного дома Capullo