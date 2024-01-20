«Забирай» — PushNova рассталась с прошлым!

Певица сделала подарок слушателям - в первые дни января выпустила долгожданный релиз. «Забирай» — ещё одна личная история PushNova, которую уже назвали продолжением «Неслучайных».

В новом треке PushNova напоминает, как важно оставить в прошлом то, что уже не греет, что тяготит и не нужно в твоём прекрасном светлом будущем. Певица напоминает, как важно сжигать мосты, если твоя цель — построить что-то новое.

«Ещё одна личная история, но совершенно другая - боевая, смелая, побуждающая к действию. Иногда нужно уметь расставаться с людьми, если время пришло, быть сильной и всегда идти только вперёд. Уверена, она прозвучит вовремя для многих слушателей. В Новом 2024 году каждого из нас ждёт много всего интересного», – рассказывает PushNova.