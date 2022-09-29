Заглавный трек этого года «Пташка» с Dose обрел клип

В новом клипе на сингл «Пташка» ребята оказываются в таинственном мотеле, который не отпускает из своих уз. Каждый день они просыпаются в одном и том же месте вместе, хотя из раза в раз пытаются сбежать. В своих попытках главные герои в лице Тани Ткачук — солистки группы Моя Мишель и Никиты Еленева («Эпидемия», «Химера», «Happy End», «Молодежка») решаются на отчаянный шаг и пробуют завершить этот бесконечный цикл разными способами: разъехавшись друг от друга, изменяя, сжигая все старые совместные вещи. Но, увы, ребята вновь просыпаются в той же кровати, в том же мотеле, все также вместе. И этот цикл — бесконечен.

История Тани и Никиты — это пример заложников отношений, которые отчаянно пытаются разорвать свою связь, но никак не могут отпустить друг друга, хотя делают отчаянные шаги, которые ранят обоих.

Режиссером клипа выступил Артем Кияшко, известный работами с Агатой Муцениеце, МОТ, Павлом Прилучным.

Артем Кияшко о создании сценария:

«Я отталкивался от строчек припева “Лети, пташка, пока не станет страшно” и слов “возвращайся ко мне”. У меня это ассоциировалось с парой, которая пытается уехать друг от друга, но, тем не менее, каждый раз возвращаются, то есть некий цикличный сценарий».

Таня Ткачук о работе над клипом:

«Мы прочитали около 20 сценариев, но ничего не цепляло. А тут замкнутый круг, в котором пара стала заложниками собственных чувств: они хотят расстаться, но не могут. Оказались будто бы во временной петле и возвращаются в один и тот же день: что бы они не делали, с кем бы не встречались — все равно возвращаются обратно».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.