«Меньшее зло» – эксклюзивная цифровая премьера остроумной разговорной комедии в KION

9 июня в KION состоится эксклюзивная цифровая премьера остроумной разговорной комедии «Меньшее зло» режиссера Виктора Шамирова – истории, в которой всего четыре действующих лица: муж, жена, бывший любовник жены и случайная знакомая любовника. В онлайн-кинотеатре KION проект выйдет в формате фильма и сериала из трех эпизодов.

40-летние Вика (Полина Агуреева) и Макс (Алексей Розин) после 15 лет брака, кажется, стали одним целым. В их идеальной квартире с дизайнерским ремонтом не хватает только одного – ребенка. Все меняется в один роковой вечер, когда в гости к паре приходит вернувшийся после нескольких лет жизни в Москве друг Паша (Виктор Добронравов) с новой знакомой Алисой (Юлия Гревцова).

После нескольких бокалов вина Макс признается приятелю, что пара хочет завести ребенка, но сам он не может иметь детей, тогда как Вика полностью здорова. Узнав секрет новых знакомых, Алиса, недолго думая, предлагает Паше стать донором спермы и выручить друзей. Это неловкое предложение должно навсегда изменить жизнь героев.

«Меньшее зло» – новая работа Виктора Шамирова, автора ироничных и философских проектов «Упражнения в прекрасном» и «Большая секунда», продолжает его поиск ответа на вопрос – что такое счастье, и может ли человек, в принципе, быть счастливым. Соавтор сценария проекта — Ольга Мотина-Супонева («Готовы на все», «Большая секунда»), оператор — Семен Яковлев («Просточеловек», «Большая секунда»).

Большое значение в проекте играет музыка: композиции «Мозги & Деньги» и «Глаза (Прилипли)» популярной группы «Комсомольск» буквально «встроены» в повествование. «Мы с Олей, когда писали пьесу, набрали по молодым знакомым список более-менее актуальных для них российских групп, вписали в текст часть названий – рассказал режиссер Виктор Шамиров, – Я их честно послушал. По интонации я хотел найти радость, надежду – что непросто, мало кто из молодых музыкантов эти эмоции переживает. Поэтому мы остановили выбор на «Комсомольске», в их творчестве это есть».

Роли исполняют Алексей Розин («Нелюбовь»), Виктор Добронравов («Чемпион мира»), Полина Агуреева («Дышите свободно») и Юлия Гревцова. За роль Алисы Юлия Гревцова получила приз в номинации «Оригинальная актриса» на фестивале контента стриминговых платформ Original+. Также проект стал участником конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Производством проекта занимались компания LOOKFILM совместно с онлайн-кинотеатром KION.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.