Мастер-класс Валерия Печейкина прошел в рамках фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания»

27 октября 2021 в Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошла шестая «Индустриальная среда». Прямые эфиры поддержали социальная сеть ВКонтакте и Mail.ru, а также портал для молодых кинематографистов Moviestart.

Мастер-класс Валерия Печейкина, одного из самых востребованных и талантливых российских сценаристов, драматурга, преподавателя.

«Я крайний индивидуалист. Инстаграм – это зеркало, которое придумано для эгоистов, для людей, которые хотят, могут часто показывать себя», — начал спикер. «Я публикую авторские подборки чужих мемов, и это правда превратилось в работу. Когда я включил реакции в сториз, понял, что мой телефон превратился в один большой виброзвонок. Короче говоря, это действительно занимает время, поэтому я назвал это одной из своих работ. Моё собственное творчество получает меньше отклика, чем мемы… А вот самому придумывать мемы — это как самому придумывать анекдоты. Вот когда я получу Оскар или Нобелевскую премию, тогда наберусь наглости сделать какой-нибудь «Мемогон ТВ» и вести свою передачу, буду сидеть на фоне мемов и вести».

Валерий также ответил на вопрос об отношениях с тиктокером Даней Милохиным: «В моей френдленте есть посты людей с котами или теми, которые страдают. И тут я заметил, что есть человек, который не страдает, а хвастается, веселится и радуется [Даня Милохин]. Я решил выровнять ленту и скрыл его посты. Я могу его вернуть, но он должен это заслужить, а он пока со своего Олимпа не спускался ни разу.

Разговор зашёл на тему разных форматов сценариев. О своей предрасположенности к короткому метру спикер заявил так: «Я начал обнаруживать, что у меня высокий метаболизм. Писать сценарий для полного метра — это как выносить ребенка, а я не мать-героиня, я не могу так много. Я как представлю все эти процессы, которые начинаются в творческом организме, когда ты начинаешь писать полный метр, а потом читаешь отзывы на КиноПоиске на своего ребёнка. В общем, я решил, что нет — не хочу».

Валерий Печейкин заявил, что финансовая выгода от написания большого сценария сравнима с зарплатой учителя. Дело в том, что это долгая и кропотливая работа, а гонорар распределяется по месяцам. «Самое прибыльное — это корпоративы, но там тоже есть минусы. Сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится, например, мне приносит удовольствие самокопание», — заключил гость.

Ведущие предложили обсудить тему цензуры: «Когда мало платят и много требуют — это цензура. А когда много платят и много требуют — это заказ», — вывел спикер. — «В заказе нет проблемы, очень многие классики работали по заказу» …

«Творческая свобода — это вещь почти невозможная. Даже если ты пишешь наедине с собой книгу, если это вторая книга, ты уже более или менее представляешь аудиторию, которой она понравится. Когда появляется опыт, невозможно не представлять читателя, а читатель — это тоже цензор», — прокомментировал Валерий.

«Все интеллектуальные конструкции в нашем кино, к сожалению, отрезаются. Либо оно из них состоит. Это дисбаланс», — закончил разговор гость.

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