В МАММ прошел 8‑й благотворительный аукцион Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow

12 апре­ля 2021 года, в День кос­мо­нав­ти­ки, состо­ял­ся 8‑й Бла­го­тво­ри­тель­ный аук­ци­он Фон­да Cosmoscow, кото­рый про­шел при под­держ­ке юве­лир­ной ком­па­нии Mercury, Откры­тие Private Banking, Дома шам­пан­ских вин Ruinart и стра­те­ги­че­ско­го парт­не­ра v confession agency. Местом про­ве­де­ния был выбран Муль­ти­ме­диа Арт Музее, Москва, объ­яв­лен­ный «Музе­ем года» Cosmoscow 2021. Аук­ци­о­ни­стом высту­пил актер, теле­ве­ду­щий и музы­кант Иван Ургант.

Ири­на Дрозд, «Мно­го­глаз­ка обык­но­вен­ная», 2018. Син­те­ти­че­ская кера­ми­ка, сме­шан­ная тех­ни­ка, 100 х 100 х 130 мм

Женя Миро­нов, «Все­лен­ные по полоч­кам», 2020 (пиг­мент­ная печать, мон­таж на KapaFix, белая дере­вян­ная рама, 80 х 100 см; Тираж: 1/5)

Даша Куди­но­ва, «Без назва­ния», 2017 (холст, мас­ло, 110 x 100 см)

Ута Бекая, «Море, море, про­гло­ти меня», 2020 (мяг­кая скульп­ту­ра, 120 x 80 x 50 см)

Саша Фро­ло­ва, Ири­на Вои­те­ле­ва, «Пер­фор­манс в Ека­те­ри­нин­ском зале Боль­шо­го Цари­цын­ско­го двор­ца. Съем­ка для TUSH Magazine», 2018 (печать, пла­сти­фи­ка­ция, 71,7 x 100 см; Тираж: 2/3)

По резуль­та­там аук­ци­о­на были про­да­ны все 22 лота на сум­му 201 500 €. Выру­чен­ные от про­даж сред­ства будут тра­ди­ци­он­но направ­ле­ны на реа­ли­за­цию про­грамм Фон­да под­держ­ки совре­мен­но­го искус­ства Cosmoscow – созда­ние про­ек­тов в сфе­ре куль­ту­ры и обра­зо­ва­тель­ных про­грамм, а так­же попол­не­ние музей­ных коллекций.

Почет­ны­ми гостя­ми гала-ужи­на ста­ли Оль­га Сви­б­ло­ва, Вале­рия и Алек­сандр Род­нян­ские, Оль­га Кар­путь, Антон и Вик­то­рия Бори­се­вич, Ари­ан Рома­нов­ский, Сер­гей и Еле­на Лесс, Анна Анд­ро­но­ва, Игорь Гара­нин, Дарья и Стас Лиси­чен­ко, Евге­ний Забо­лот­ный, Юлия Аки­мо­ва, Илья и Вален­ти­на Давы­дик, Алек­сандр и Евге­ния Попо­вы, Денис Кита­ев, Татья­на Доб­ро­де­е­ва, Таму­на Арш­ба, Ната­лья Луча­ни­но­ва, Эль­ви­ра Тар­но­град­ская, Яна и Алек­сей Абрось­ки­ны, Мари­на Долид­зе, Али­на Крю­ко­ва и мно­гие дру­гие. Их при­вет­ство­ва­ла хозяй­ка вече­ра – Мар­га­ри­та Пуш­ки­на, осно­ва­тель и дирек­тор ярмар­ки Cosmoscow и учре­ди­тель Фон­да Cosmoscow.

Кура­то­ром аук­ци­о­на и пре­да­ук­ци­он­ной выстав­ки высту­пил арт-дирек­тор Cosmoscow Сай­мон Рис, объ­явив­ший тему «PHANTASMA». Ото­бран­ные лоты были посвя­ще­ны аст­ро­ло­гии и кос­мо­ло­гии, новым мирам и 60-лет­не­му юби­лею пер­во­го поле­та чело­ве­ка в кос­мос. Рабо­ты для аук­ци­о­на предо­ста­ви­ли рос­сий­ские и зару­беж­ные художники.

Самым доро­гим лотом аук­ци­о­на стал «Рос­сий­ский кос­мос» Рости­сла­ва Лебе­де­ва, про­дан­ный за 25 000 €. Рабо­та Ири­ны Кори­ной – «Худож­ни­ка года» Cosmoscow 2021 – ушла с тор­гов за 20 000 €. Дру­ги­ми фаво­ри­та­ми бла­го­тво­ри­тель­но­го аук­ци­о­на ста­ли рабо­ты Айдан Сала­хо­вой, Геор­гия Ост­ре­цо­ва, Алек­сея Аза­ро­ва, Алек­сея Бого­ле­по­ва и Анны Андржиевской.

Цен­траль­ной темой бла­го­тво­ри­тель­но­го вече­ра стал ретро­фу­ту­ризм – с его меч­та­ми о неве­до­мых мирах и поко­ре­нии кос­мо­са. Гости осу­ще­стви­ли меж­га­лак­ти­че­ское путе­ше­ствие, нача­ло кото­ро­го озна­ме­но­ва­лось пес­ней «Неж­ность» в испол­не­нии Майи Кри­ста­лин­ской, кото­рую так любил слу­шать Юрий Гага­рин и дру­гие совет­ские кос­мо­нав­ты. Про про­грам­мы Фон­да Cosmoscow гости узна­ли из ани­ма­ци­он­но­го филь­ма, сти­ли­зо­ван­но­го под кос­ми­че­скую одис­сею (автор: Мария Агатеева).

Теат­раль­ный пер­фор­манс «Phantasma», погру­жа­ю­щий в атмо­сфе­ру кос­ми­че­ско­го кораб­ля, под­го­то­ви­ло Твор­че­ское объ­еди­не­ние 9. Музы­каль­ное сопро­вож­де­ние осу­ществ­ля­ли Дмит­рий Усти­нов и Петр Тер­мен, пра­внук леген­дар­но­го изоб­ре­та­те­ля Льва Тер­ме­на – созда­те­ля терменвокса.

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