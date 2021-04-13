В МАММ прошел 8‑й благотворительный аукцион Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow

12 апреля 2021 года, в День космонавтики, состоялся 8‑й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow, который прошел при поддержке ювелирной компании Mercury, Открытие Private Banking, Дома шампанских вин Ruinart и стратегического партнера v confession agency. Местом проведения был выбран Мультимедиа Арт Музее, Москва, объявленный «Музеем года» Cosmoscow 2021. Аукционистом выступил актер, телеведущий и музыкант Иван Ургант.
Ирина Дрозд, «Многоглазка обыкновенная», 2018. Синтетическая керамика, смешанная техника, 100 х 100 х 130 мм
Женя Миронов, «Вселенные по полочкам», 2020 (пигментная печать, монтаж на KapaFix, белая деревянная рама, 80 х 100 см; Тираж: 1/5)
Даша Кудинова, «Без названия», 2017 (холст, масло, 110 x 100 см)
Ута Бекая, «Море, море, проглоти меня», 2020 (мягкая скульптура, 120 x 80 x 50 см)
Саша Фролова, Ирина Воителева, «Перформанс в Екатерининском зале Большого Царицынского дворца. Съемка для TUSH Magazine», 2018 (печать, пластификация, 71,7 x 100 см; Тираж: 2/3)
По результатам аукциона были проданы все 22 лота на сумму 201 500 €. Вырученные от продаж средства будут традиционно направлены на реализацию программ Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow – создание проектов в сфере культуры и образовательных программ, а также пополнение музейных коллекций.
Почетными гостями гала-ужина стали Ольга Свиблова, Валерия и Александр Роднянские, Ольга Карпуть, Антон и Виктория Борисевич, Ариан Романовский, Сергей и Елена Лесс, Анна Андронова, Игорь Гаранин, Дарья и Стас Лисиченко, Евгений Заболотный, Юлия Акимова, Илья и Валентина Давыдик, Александр и Евгения Поповы, Денис Китаев, Татьяна Добродеева, Тамуна Аршба, Наталья Лучанинова, Эльвира Тарноградская, Яна и Алексей Аброськины, Марина Долидзе, Алина Крюкова и многие другие. Их приветствовала хозяйка вечера – Маргарита Пушкина, основатель и директор ярмарки Cosmoscow и учредитель Фонда Cosmoscow.
Куратором аукциона и предаукционной выставки выступил арт-директор Cosmoscow Саймон Рис, объявивший тему «PHANTASMA». Отобранные лоты были посвящены астрологии и космологии, новым мирам и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Работы для аукциона предоставили российские и зарубежные художники.
Самым дорогим лотом аукциона стал «Российский космос» Ростислава Лебедева, проданный за 25 000 €. Работа Ирины Кориной – «Художника года» Cosmoscow 2021 – ушла с торгов за 20 000 €. Другими фаворитами благотворительного аукциона стали работы Айдан Салаховой, Георгия Острецова, Алексея Азарова, Алексея Боголепова и Анны Андржиевской.
Центральной темой благотворительного вечера стал ретрофутуризм – с его мечтами о неведомых мирах и покорении космоса. Гости осуществили межгалактическое путешествие, начало которого ознаменовалось песней «Нежность» в исполнении Майи Кристалинской, которую так любил слушать Юрий Гагарин и другие советские космонавты. Про программы Фонда Cosmoscow гости узнали из анимационного фильма, стилизованного под космическую одиссею (автор: Мария Агатеева).
Театральный перформанс «Phantasma», погружающий в атмосферу космического корабля, подготовило Творческое объединение 9. Музыкальное сопровождение осуществляли Дмитрий Устинов и Петр Термен, правнук легендарного изобретателя Льва Термена – создателя терменвокса.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.