Выставка «Где водятся волшебники» работает в Музее кино на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В канун Нового года 24 декабря в Музее кино на ВДНХ открылась выставка «Где водятся волшебники», посвященная детской анимации. Экспозиция стала точкой притяжения для взрослых и детей — за полтора месяца работы ее посетили 5 тысяч человек.

Выставка неизменно привлекает всех, кто, независимо от возраста, стремится заглянуть за кулисы процесса создания любимых мультфильмов, прикоснуться к истории кино и попробовать себя в роли анимационного волшебника.

Большой интерес у гостей выставки вызывает зона, где представлены подлинные раритеты из архивов киностудий. Здесь можно увидеть ту самую куклу Чебурашки, созданную художниками-мультипликаторами для классического советского анимационного фильма. Этот уникальный экспонат вызывает особый трепет у людей старшего поколения и становится еще более актуальным именно сейчас, на фоне выхода в кинопрокат новой части истории о добром пушистом герое — фильма «Чебурашка-2». Выставка позволяет не только вспомнить, как родился любимый всеми анимационный герой, но и проследить, как менялся его экранный образ.

«Где водятся волшебники» — это путешествие по тематическим зонам, от морских глубин до космических просторов, где представлена информация о персонажах из картин «Алые паруса», «Тайна третьей планеты», «Винни-Пух» и десятков других культовых работ. Интерактивные инсталляции, игровые станции и робот-экскурсовод Аркаша помогают гостям любого возраста погрузиться в мир анимации и понять, как рождается магия кино.

