В Музей Победы в 2023 году на вечное хранение поступило более 160 государственных наград и наградных документов участников Великой Отечественной войны. Фонды учреждения культуры пополнили ордена и медали за боевые подвиги и трудовые заслуги, юбилейные награды и отличительные нагрудные знаки Советского Союза и России.

«За каждой наградой стоит подвиг. Музею Победы выпала честь хранить память о них. Теперь эти реликвии расскажут гостям музея о мужестве защитников Ленинграда, героев авиации, участников обороны Кавказа и разгрома японской Квантунской армии», – рассказала главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

В дар музею награды своих родных, участников Великой Отечественной войны передали 11 семей. Экспонаты были приняты музеем на постоянное хранение с разрешения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

Среди раритетов – награды гв. майора Василия Антоновича Порчунова, командира 389-го отдельного автотранспортного батальона Ленинградского фронта, затем заместителя командира 77-го автополка на 1-м Украинском фронте. В ночь на 22 ноября 1941 года он возглавил первую пробную автоколонну, которая вышла на Ладожский лёд из деревни Коккорево в Кобону. Всего за 150 зимних дней и ночей 1941-1942 гг. страна переслала в осажденный город по ледовой трассе 360 тысяч тонн продовольствия, горючего, топлива. 2 марта 1942 года за выполнение оперативной перевозки продовольствия и боеприпасов для Ленинграда капитан Порчунов был награждён орденом Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги», а в ноябре 1943 года - медалью «За оборону Ленинграда», которые были переданы в музей его невесткой — Тамарой Владимировной Порчуновой.

Фонды Музея Победы также пополнились наградами заместителя начальника 8-го отдела штаба 37-й армии майора Михаила Григорьевича Форощука, который служил с января 1942 года по 1945 год в 8-м отделе (шифровальный отдел) штаба 37-й армии на разных должностях от помощника начальника отдела до его заместителя. Окончил войну в Болгарии, в составе 3-го Украинского фронта в звании майора. С осени 1945 года служил в Одесском Военном округе старшим офицером спецсвязи. В музейную коллекцию родственником награжденного были переданы ордена Красной звезды, Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги» (1943 и 1954 гг.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа».

Дочерью Тараса Георгиевича Щудло, который с 1988 года работал заместителем директора Музея Победы, были переданы ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За службу России» и медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Тарас Георгиевич участвовал во Второй мировой войне с июня 1945 года. Служил в 285-й отдельном противотанковом истребительном дивизионе 358-й стрелковой дивизии 39-й общевойсковой армии Забайкальского фронта. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в боях против войск Квантунской группировки японских войск.

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