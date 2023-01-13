День Сергея Эйзенштейна в Музее кино

К 125-летию со дня рождения режиссёра Музей кино подготовил специальную программу.

Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898 – 1948) - величайший режиссер мирового кинематографа, историк и теоретик кино, искусствовед, художник, философ, педагог. Эйзенштейн поистине является Леонардо советской эпохи, изучение наследия которого открывает все новые измерения его таланта.

22 января, к юбилею режиссёра, состоится показ двух фильмов:

13:30, «Октябрь» (1927)

«Октябрь» Эйзенштейна – это заключительная часть его революционной трилогии, в которую также входят «Стачка» и «Броненосец Потемкин». Эта картина, по сути, представляет собой кульминацию авангардных решений режиссера, наглядную демонстрацию разработанной им теории «интеллектуального монтажа».

17:30, «Женская беда - женское счастье» (1929)

Лента практически неизвестна российским зрителям. Зато позволяет познакомиться с неожиданной стороной творчества прославленного режиссера. В 1929 году Эйзенштейн вместе с Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ по приглашению швейцарской компании сняли этот фильм за смехотворный гонорар в 500 франков. В первой - игровой части – проблема абортов, во второй - документальной - показаны роды. Фильм обрел скандальную славу и прошел по всем мировым экранам вплоть до Японии с пометкой «самый запрещенный фильм мира».

Фильмы представит киновед, сотрудник Музея кино Кирилл Власкин.

Также Музей кино приглашает посетить «Кабинет Сергея Эйзенштейна» - единственный в мире музей режиссёра. В воссозданной московской квартире каждый предмет - с историей и по-своему открывает тайны творчества. Здесь более трёхсот экспонатов - мебель, предметы быта, личные вещи, текстиль, уникальная в своем роде коллекция печатной графики и декоративно-прикладного искусства России, Франции, Мексики и Японии, фотографии с автографами Чаплина, Эйнштейна, Джойса, книги на разных языках с пометками режиссёра. Места, в которых жил режиссер, были не только частью его судьбы, но и проявлением его творческого я, ведь он осмысленно «монтировал» предметы в своем доме – это был еще один его «фильм».

Фото – Музей кино

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