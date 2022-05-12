Завершены съемки сериала «Алиби Феникса»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» завершили работу над проектом «Алиби Феникса». Главную роль в четырехсерийной детективной новинке исполнил Андрей Фролов.

Работа над проектом велась чуть больше двух недель. Сложный сценарий с элементами приключенческого кино и драмы, необычные герои и красивые локации: живописные места Ленинградской области, окрестности Ладоги, побережье Финского залива и храм Андрея Первозванного.

Главный герой – бывший офицер полиции Гергий Белоног пять лет назад потерял самых близких людей: без вести пропал отец, а любимая девушка уехала в столицу. Белоног замыкается в себе и старается укрыться от нахлынувшего горя на берегу Финского залива, в вагончике. Но прошлое находит его и здесь.

Андрей Фролов, исполнитель главной роли сериала «Алиби Феникса»:

– Не скрою, что для этой роли потребовалась определенная подготовка. Персонаж переполнен тяжелыми воспоминаниями, постоянными муками совести. Все эти трагические события не всегда легко в себе переживать. К тому же мне не свойственно состояние мести, к которому приходит мой герой. Но кто знает, как бы я повел себя, окажись в реальной жизни в таких обстоятельствах.

Абсолютно все члены съемочной группы отметили профессиональную работу собаки Шани. Андрей Фролов считает, что со многими задачами его четвероногий партнер справлялся просто великолепно. В рабочем графике Шани было девять смен. Из-за особенностей породы бордер-колли – небольшого размера – одну из сцен пришлось снимать монтажно в несколько приемов. По сценарию животное должно было наброситься на преступника и укусить его, но добродушный характер Шани не позволил ей напасть на человека. Изображать преступника пришлось дрессировщику, отдельно снимали прыжок, падение и укус. Особого внимания потребовали и сцены с волками – от съемочной группы потребовалось соблюдение абсолютной тишины в еловом бору, чтобы не пугать четвероногих актеров.

Еще одним любимчиком съемочной команды стал Мирон Проворов. Это вторая роль мальчика в кино, но его артистизм, умение самостоятельно находить и умело расставлять акценты в сценах, поразили даже опытных взрослых артистов.

Дмитрий Аверин, режиссер сериала «Алиби Феникса»:

– «Алиби Феникса» — совершенно не павильонный проект, тем интереснее было с ним работать. Мне на редкость повезло с командой. Андрей Фролов очень органично вписался в свою роль. Он настоящий герой, который старался сам выполнять даже трюки и драки. В сериале на самом деле много интересных сцен, полных драматизма и риска. Сам, если честно, часто находился на грани, чтобы слезу не пустить, но мурашки постоянно были.

Главный герой на самом деле нырял с аквалангом, умело управлял катером. Вот только под лед все же спускался дублер из-за низкой прозрачности воды.

На съемки трюка на мотоцикле ушло почти четыре часа. На экране же зрители увидят итоговые 20 секунд аварии. Кстати, актера Алексея Нилова режиссер так же задействовал в исполнении одного из эффектных трюков.

Оригинальную новинку «Алиби Феникса» телезрители смогут увидеть в эфире Пятого канала.

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