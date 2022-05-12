В 100 городах пройдет всероссийская премьера мультфильма «Приключения Царя»

14 мая и 15 мая 2022 года кинопрокатная компания «Белые ночи» совместно с крупными кинотеатральными сетями проведут всероссийскую премьеру семейного мультфильма «Приключения Царя» в Москве, а также одновременно и в 100 городах: Санкт-Петербурге, Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Зеленограде, Ижевске, Калининграде, Коврове, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Челябинске и других.

В широкий прокат мультфильм выйдет 19 мая.

«Приключения Царя» – это увлекательная история о правителе солнечного тридевятого королевства, который отправляется на Олимпиаду в Грецию и берёт с собой всю свою шумную семью: жену, смышленую дочурку, острую на язык тёщу и даже ручного аиста. С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя, который хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон. Но не на того напал! Точнее — не на тех!

Одного из героев озвучил юморист Гарик Харламов.

Приобрести билеты на премьеру можно на сайте кинотеатров сети Синема Парк, Формула кино, Люксор, Оптима Кино и других.

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