«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»: к юбилею Н.С. Михалкова

собака баскервилей
Никита Михалков в роли Сэра Генри. Кадр из фильма "Собака Баскервилей". Фото: пресс-служба ТВ-3

К 80-летию режиссёра, сценариста, актёра и кинопродюсера Никиты Сергеевича Михалкова телеканал ТВ-3 подготовил особый подарок зрителям — на сайте доступен для бесплатного просмотра двухсерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» в улучшенном качестве.

В этой редкой актёрской работе Михалков исполнил роль баронета Генри Баскервиля. Его герой — не просто наследник древнего рода, а человек, который сталкивается с мистикой, страхом и судьбой, оставаясь при этом обаятельным и человечным. Вместе с Василием Ливановым и Виталием Соломиным Никита Сергеевич создаёт атмосферу настоящего английского детектива, где каждая деталь — от жеста до интонации — работает на историю.

Действие картины переносит зрителей в мрачные туманы Девоншира, где старинное проклятие Баскервилей переплетается с цепью загадочных смертей. Расследование легендарного сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона превращается в увлекательное путешествие по грани между страхом и разумом — и в этой истории русская актёрская школа даёт английскому детективу новое звучание.

Никита Михалков — один из самых влиятельных и узнаваемых российских режиссёров, автор фильмов, ставших классикой отечественного и мирового кино. Его работы — от «Утомлённых солнцем», удостоенных «Оскара» и Гран-при Каннского фестиваля, до «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» — определили эстетический язык целой эпохи. Артист с редкой харизмой и глубиной, он одинаково органичен в любой роли — будь то комедия, драма или исторический эпос.

В «Собаке Баскервилей» проявляется вся многогранность таланта Никиты Михалкова — артиста, для которого время не стало границей, а роли остаются живыми и вдохновляющими десятилетиями.

