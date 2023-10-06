Завершились съемки многосерийного биографического, военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов». Главные роли в картине исполняют: Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Александр Наумов, Алексей Макаров и другие. Режиссёром выступает Сергей Виноградов.

Николай Герасимович Кузнецов (Игорь Петренко) — самый молодой в истории нашей страны народный комиссар, возглавивший Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с опытным и коварным противником - главнокомандующим флотом Германии Эрихом Рёдером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Разногласия с Верховной Ставкой не помешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов на пути к Победе. В сериале также есть яркая любовная линия, раскрытая благодаря героиням Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.

«Предвоенная и военная пора – это тот период жизни, когда адмирал Кузнецов был на коне. Это было его время – время принятия опасных решений. Ему, молодому на тот момент человеку, было необходимо проявлять инициативу, свою личную волю и брать ответственность только на себя. Безусловно, это говорит о масштабе личности Кузнецова. Это кино не совсем про его героические подвиги, а про человека в условиях, когда его решения невольно делали его героем», – говорит Игорь Петренко, исполнитель роли Николая Кузнецова.

«Моя героиня – идеальный образ женщины. Мне кажется, это жена, о которой все мечтают. Я её очень хорошо понимаю, и для меня это своего рода терапия – прочувствовать всё то, что она переживает. То, как она себя ведёт и как умеет принимать, что должно, вызывает у меня огромное уважение. В ней столько терпения и любви! Вера обладает удивительным человеческим качеством – быть позади, но оказывать невероятную поддержку. Она очень тонко чувствует своего мужа, понимает, что ему нужно, где надо промолчать, а где – надавить и подтолкнуть. Но в основном она держит тылы», – делится впечатлениями Дарья Урсуляк, исполнительница роли Веры Кузнецовой.

Проект создается кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съёмки многосерийного фильма проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске.

Фото – телеканал «Россия»

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