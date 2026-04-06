«Они потрясли мир. Слава. В поисках счастья»

За Славой закрепился образ дерзкой и решительной женщины, свободной от любых правил – как на сцене, так и в жизни. Однако в последние годы её энергия всё чаще находит выход только в громких скандалах. В своём блоге она публикует противоречивые видео: то весёлые, то полные слёз. И всё это – на фоне признания, что она проходит курс психотерапии. Что на самом деле происходит со звездой эстрады?

Слава ворвалась в шоу-бизнес в начале нулевых. Сильный голос, харизма, темперамент – от яркой брюнетки веяло раскованностью и сексуальностью. Те, кто лично знаком с артисткой, говорят о её особой магической энергетике: рядом с ней иногда даже техника выходит из строя. В шутку Слава называет себя «ходячей катастрофой».

Для поклонников она всегда была воплощением сильной женщины. И лишь самые близкие знают, какой ценой даётся этот имидж.

Осенью 2025 года звезда призналась: из-за многочисленных проблем ей пришлось обратиться к психотерапевту. По мнению друзей, сильным ударом стало предательство близкого человека. Мужчина, который был рядом двадцать лет, разбил ей сердце.

Их история начиналась как красивая сказка. Анастасия Сланевская и бизнесмен Анатолий Данилицкий познакомились в ресторане. Разница в возрасте – 28 лет – их не смущала. Букеты, дорогие подарки, путешествие на Барбадос. Избранник поддержал её и на старте карьеры.

После выхода клипа «Попутчица» Слава стала звездой. Тот период она вспоминает как один из самых счастливых: толпы поклонников, высокие гонорары и любимый мужчина рядом. Именно о таком избраннике она мечтала в своё время, когда плакала в подушку.

Будущей певице было всего 19 лет, когда она родила дочь Александру. Вот только отец девочки – предприниматель Константин Морозов – не был готов к семейной жизни. Мужчина часто пропадал на работе, а однажды просто не вернулся домой. Тогда Слава решила больше никому не показывать свою слабость.

В 2011 году у певицы родилась вторая дочь – от Данилицкого. Во всех интервью артистка рассказывала, как Анатолий заботится о ней и девочках. Она не представляла, как сильно изменится поведение мужчины в будущем и сколько боли он ей причинит.

На публике Слава по-прежнему оставалась все той же сильной и уверенной женщиной. Но в какой-то момент она не выдержала и призналась: ей нужна помощь.

Сегодня певицу поддерживают поклонники и коллеги по шоу-бизнесу. Друзья и близкие надеются, что она справится со всеми трудностями. Сама Слава не теряет веры в любовь, но теперь подходит к выбору избранника гораздо строже. Слава знает: отношения должны приносить счастье, а не боль.