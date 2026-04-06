Стартовали съёмки четвёртого сезона семейной комедии «Праздники»

Павел Федотов, Дмитрий Ковалев, Яна Енжаева, Анастасия Калашникова, Вагэ Акопян и Денис Шенин. Фото: пресс-служба ТНТ
Кинокомпании Russian Code и 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ приступили к съёмкам четвёртого сезона комедийного хита «Праздники». В продолжении полюбившейся истории семья Пыжовых вновь будет собираться вместе по праздникам и важным поводам, но теперь их ждут новые серьёзные перемены, испытания и герои, среди которых долгожданный внук и тесть Виктора Васильевича. Имя исполнителя этой роли пока держится создателями в секрете.

События начинаются сразу после финала прошлого сезона: младшая дочь Юля (Яна Енжаева) родила сына, и вся семья собирается на новый для себя праздник — кашу (первые смотрины новорожденного). Виктор Васильевич Пыжов (Виталий Хаев) с головой уходит в роль деда: строит на даче площадку для внука и всё чаще навещает младшую дочь. Вовик (Никита Павленко), напротив, почти не видит сына из-за работы и сильно переживает из-за этого.

Лена (Анастасия Калашникова) начинает ревновать отца к сестре и племяннику и задумывается о втором ребёнке, но не готова жертвовать карьерой. Это приводит к кризису в её отношениях с Пашей (Сергей Канаев). Напряжение усиливается и из-за того, что Вовик становится любимым зятем Тестя. Соперничество сестёр и их мужей выливается в крупный семейный конфликт. Тем временем Наталье Николаевне Пыжовой (Мария Аронова) предстоит выйти на пенсию.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся актёры: Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев. А кто пополнил каст в продолжении будет объявлено дополнительно.

Бессменный режиссёр проекта — Борис Дергачёв. Оператор-постановщик — Вагэ Акопян. Креативные продюсеры: Денис Шенин и Дмитрий Ковалёв. Помимо них в авторской комнате: Сергей Долгушин и Павел Федотов.

Предыдущая статья
Приключенческий анимационный фильм «Возвращение кота» студии Ghibli выходит в прокат
Следующая статья
«Зенит навсегда»: пять историй о характере легендарного клуба

Новое в рубрике