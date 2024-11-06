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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Александр Дьяченко возвращается в тайгу

editor
By editor
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закон тайга
Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Пятый канал начал съемки второго сезона детектива «Закон тайги». Главную роль играет актер Александр Дьяченко. Продолжение обещает стать более напряженным и драматичным. Зрители Пятого увидят в два раза больше новых историй из жизни контрразведчика.

По сюжету сериала главный герой Николай Устюжанин возвращается в Петербург на службу в контрразведку. И сразу проводит сложную операцию по захвату террористов в одной из стран Ближнего Востока. После этого руководство контрразведки делает полковнику Устюжанину заманчивое предложение: оставить опасную работу «в поле» и занять престижную генеральскую должность. Тем временем в таежной Веселухе происходят события, которые заставляют героя задуматься о своем будущем. Местный бизнесмен Пугачев планирует снести поселок и построить на его месте завод по производству минеральных удобрений. Под угрозой не только судьба местных жителей, но и всей экосистемы региона.

Устюжанина ждет непростой выбор: занять высокую должность и обеспечить себе спокойную жизнь или остаться верным своим принципам и помочь друзьям. Его борьба с Пугачевым за справедливость приводит к тому, что полковник сталкивается с очередными трудностями. Николай понимает, что проблемы лишь начинаются. Преступность в районе растет, «Хозяин» становится все сильнее, а обстановка на границе – более напряженной. Лобанов просит старого друга остаться в Веселухе, где катастрофически не хватает опытных кадров и надежных людей.

Во втором сезоне судьба продолжает испытывать полковника Устюжанина на прочность. Ему предстоит столкнуться с новыми испытаниями и трагическими событиями, принимать непростые решения. Особой «головной болью» станет журналистка Вика, сотрудница газеты «Вести Веселухи», которая совсем недавно начала выходить в поселке.

Зрителей ждут захватывающие повороты сюжета, глубокие характеры героев и непредсказуемые развязки. Сериал «Закон тайги» остается верен своему стилю, сочетая в себе элементы детектива и драмы. В новый сезон войдет 56 серий.

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