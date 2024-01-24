Завершились съёмки полнометражного художественного фильма «Подростки»

Кинокомпания «QS FILMS», «Форза Фильм» и телеканал СТС при поддержке Министерства культуры РФ завершили съемки полнометражного художественного фильма «Подростки». Фильм выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг Национальная Медиа Группа.

Авторы сценария - Святослав Подгаевский, Иван Капитонов («Голова-жестянка», «Страсти по Матвею» и др.). Режиссер-постановщик - Святослав Подгаевский («Пищеблок», «Невеста»), оператор-постановщик Артем Емельянов («Мост», «Теснота», «Один маленький ночной секрет»). Продюсеры – Иван Капитонов, Святослав Подгаевский, Ашот Месропян, Максим Рыбаков, Александр Емельянов.

Олег - старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Это история в жанре увлекательного, захватывающего приключения о невозможности любви. Действие разворачивается в антураже идеализированных девяностых - времени, сурового для одних и полного надежд для других.

В главных ролях – Алексей Онежин («Последний богатырь», «Артек. Большое путешествие»), Александра Тихонова («Пищеблок», «Карамора»), Елена Лядова («Батя», «Измены»), Тимофей Трибунцев («Страсти по Матвею», «Метод», «Домашний арест»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «По щучьему велению», «Черная весна», «Жиза», «Два холма»), Олег Савостюк («Снегирь»), Семён Литвинов («Трепачи», «Многоэтажка»).

Также в ролях: Валерий Панков, Григорий Столбов, Фотис Калепурис, Леонид Бичевин, Артем Артемьев, Андрей Пархоменко, Вячеслав Паршин, Евгений Кунцевич и другие.

«Наш фильм – трогательная история любви двух бунтующих подростков. Любви, за которую предстоит заплатить очень высокую цену. Мы опирались на кассовые российские мюзиклы – «Лед», «Самый лучший день», «Стиляги». При этом пытались вообразить девяностые годы несколько в ином ключе, чем принято в классических фильмах об этом времени. Очень хотелось создать новый, уникальный образ девяностых – юных, страстных и очень счастливых», – говорит Иван Капитонов.

«Фильм "Подростки" - большая человеческая драма, упакованная в мюзикл. Это наша версия трагедии «Ромео и Джульетта» - любовь и выбор, дружба и предательство, противостояние отцов и детей и много музыки, любимой зрителями всех возрастов. Это новый, уникальный взгляд на девяностые – таких девяностых вы еще не видели», – комментирует Ашот Месропян.

«Я всегда хотел снять музыкальный фильм, я очень люблю этот жанр. 90-е годы ассоциируются с расцветом музыкальной индустрии в России – вспомните, как много появилось субкультур, связанных с тем или иным направлением, сколько появилось разнообразной жанровой музыки – яркой, запоминающейся, самобытной. Эти песни – «воспоминания души», которые помогают лучше почувствовать это время, погрузиться в атмосферу этого непростого десятилетия, узнать и полюбить героев нашего фильма», – делится Святослав Подгаевский.