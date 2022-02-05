Премьера документального фильма о танцах «Solo» пройдет в киноцентре «Октябрь»

14 февраля КАРО.Арт и кинокомпания Russian World Vision приглашают на премьеру документального фильма «Solo» режиссера и автора сценария Ольги Панкратовой.

Фильм снимался 4 года в 6 странах: России, Белоруссии, Польше, Германии, Италии и Франции. Героями стали представители 6 танцевальных стилей: двух академических (классический балет и contemporary) и четырех «уличных» (pole dance, krump, hip-hop, vogue).

Часть съемок проходила в Большом Театре, хотя обычно съемочные группы не пускаю туда. Также — в галерее «Здесь на Таганке» художника и перформера Андрея Бартенева, заброшенном особняке в Покровском-Стрешневе, на балконе Президент-Отеля, в галерее «Интерьеры Махарадже», театре Наций, школах танцев ProTancy и Mainstream.

Несколько треков из звучащих во время фильма были практически подарены их авторами — Иваном Дорном («Preach»), Eighteen («Земной шар»), DJ Pierre («Acid Love»).

Режиссер выбрала для фильма конкретных людей, в том числе, исходя из неочевидности их жизненного пути: стереотипические «мужские» танцы (hip-hop, krump) исполняют девушки, стереотипические «женские» — мужчины (балет, контемпорари).

Протагонисты за 4 года съемок проходят каждый свой путь в танце. Они все — люди «из народа», всего добиваются сами, все заработанные титулы, полученные роли — плод невероятного трудолюбия, настойчивости, порой — одержимости. Развиваться в танцах можно бесконечно, и в какой-то момент герои сами обнаруживают, что стремление станцевать еще одно соло и получить еще одну награду, это вещь в себе, за которой ничего не следует, кроме преодоления еще более высоких барьеров. Режиссер показывает 6 историй бесконечного стремления к совершенству. Зрители видят, что от внешних условий (кто-то получает отличную зарплату за своё искусство, кто-то вынужден занимать деньги, чтобы заплатить за аренду помещения для репетиций), у героев не меняется степень удовлетворенности достигнутым. Так что фильм SOLO — о бесконечном поиске счастья и гармонии и невозможности этот поиск остановить. Ясно, что для героев счастье может быть только в моменте, и ради этого они снова и снова решаются на физически и психологически тяжелый репетиционный и гастрольный труд.

Режиссер фильм, Ольга Панкратова, знает лично, как непросто дается выбор танцев в качестве основной жизненной стези. Она несколько лет посвятила танцам и в итоге ушла в режиссуру, поняв, что танец воспринимается обществом как нечто инфантильное и необязательное. Отсюда — выбор темы и героев: люди выбрали следовать за мечтой, несмотря на мнение большинства, включая — мнение самых близких и важных людей.

Еще один аспект фильма SOLO — взгляд на развитие танцевального движения в России и Европе. Режиссер в ходе съемок обнаружила, что в России внимание и поддержка получает только классическое пластическое искусство, а все, что, условно, характеризуется, как «уличное» — это личное дело и личная головная боль танцоров, так что в России эти пластические жанры развиты довольно слабо и ради участия в значимых баттлах, фестивалях и перформансах ребятам из hip-hop, krump, pole dance, да и contemporary танцорам приходится ездить за рубеж. Это осложняет творческий путь, однако еще одно открытие режиссера дает повод к оптимизму: танцевальные комьюнити максимально космополитичны: не важно, из какой ты страны — важно, как ты двигаешься и насколько крута режиссура твоего перформанса.

После просмотра состоится Q&A с режиссером и героями фильма. Модератором выступит Гарик Рудник (постановщик танцевальной программы «Евровидения» в Москве в 2009 году, хореограф клипов Димы Билана, Филиппа Киркорова, хореограф проекта «Танцы на ТНТ»).

Событие пройдет в премьерном зале киноцентра «Октябрь», начало события в 20:00. Перед показом зрителей ждёт танцевальный перформанс от героев фильма.

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