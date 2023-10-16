Лидером по уникальным просмотрам стал сериал «Зимородок» — его посмотрело больше 1,5 млн уникальных зрителей с момента появления на платформе в мае 2023 года. На днях на START эксклюзивно вышел второй сезон сериала - пока это единственная платформа, где можно посмотреть продолжение сериала.

В топ-5 самых популярных турецких сериалов на START вошли «Зимородок», «Постучись в мою дверь», «Мистер Ошибка», «Любовь напоказ», «Красивее, чем ты» — общее количество уникальных просмотров этих сериалов приблизилось к отметке 3 млн. Причем половина из них приходится на «Зимородок».

Популярность турецких сериалов на START растет от месяц к месяцу — по итогам сентября 2023 года, количество уникальных просмотров увеличилось в 6 раз по сравнению с началом года, и в 11 раз по сравнению с 9 месяцами 2022 года. Такие показатели выводят турецкие «дизи» в категорию самых быстрорастущих по аудитории сериалов.

Примечательно, что в среднем подписчики смотрят 4 серии в день подряд, при том, что длительность одной серии в некоторых турецких сериалах может достигать 120 минут. Лидером по непрерывному просмотру стал сериал «Стамбульская невеста» — средний сеанс просмотра 6 серий в день.

«Турецкие сериалы начали активно появляться на нашей платформе с начала 2022 года и практически сразу оказались в топе смотрения. И хотя драйвером привлечения аудитории по-прежнему остаются отечественные оригинальные проекты, турецкие “дизи” эффективно работают на удержание аудитории. Чтобы удовлетворить растущий спрос наших подписчиков на турецкий контент, мы существенно расширили линейку - сейчас на START почти 30 турецких сериалов, что в 10 раз больше в сравнении с осенью 2022 года», – говорит PR-директор ГК START Виктория Денисова.

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