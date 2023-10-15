Во втором сезоне успешного сериала в главных ролях играют Глафира Тарханова и певица Диана Арбенина с большим актерским дебютом в кино. «Обоюдное согласие-2» — это история о том, как многолетние абьюзивные отношения и насилие в семье убивает не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. И разрушает как непосредственных участников абьюзивных отношений, так и всё вокруг.

Роли в проекте исполняют Диана Арбенина, Глафира Тарханова, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.

Сюжет

Убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев. Подозрение моментально падает на его жену Марину: все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна и правозащитница Ида.

Валерия Гай Германика, используя жанр детектива, дает слово всем сторонам конфликта и пристально изучает психологию самых разных сторон трагедии.

Сценарий

Сценарий «Обоюдного согласия – 2» писали Татьяна Салахиева-Талал и Александр Талал («Смычок», «Пищеблок», «Скажи ей»), а также работавшая над первым сезоном Виктория Островская («The Телки», «Убить Риту»). Татьяна Салахиева-Талал — практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино, создатель и ведущая уникального курса «Психология для сценаристов».

Игорь Мишин, генеральный продюсер KION:

«Сериал “Обоюдное согласие” стал успешным популярным проектом, громко прозвучавшим не только среди зрителей, но и в среде критиков. Это абсолютно смелое, бескомпромиссное высказывание о природе насилия над женщиной, его недопустимости и о методах, к которым жертвам насилия приходится прибегать, чтобы иметь возможность себя защитить. “Обоюдное согласие - 2” исследует тему еще более острую — это домашнее насилие и тот ад, который годами переживают женщины, зависимые от супруга и от своего статуса приличной замужней женщины с детьми. Свое высказывание Валерия Гай Германика и сценаристы сериала снова облекают в жанр хитро устроенного детектива».

Данила Шарапов, генеральный продюсер Mediaslovo:

«“Обоюдное согласие” — похоже, первая вертикальная франшиза на нашем рынке. Второй сезон ни сюжетом, ни артистами не связан с предыдущим. Объединяет сезоны тема справедливости для женщины в современном обществе. Важно, что режиссером-постановщиком является Валерия Гай Германика, которая без сомнений вновь создаст яркий, неожиданный и интересный проект. Первый сезон был в сильной степени экспериментом, и я благодарен платформе KION и Игорю Мишину за доверие и возможность продолжить проект”.

Глафира Тарханова, актриса:

«”Обоюдное согласие-2” — для меня страшно интересный проект! А еще это большая ответственность: как и в первом сезоне, мы поднимаем острые важные социальные темы, которые касаются каждого. Возможно, кому-то наш проект поможет изменить свою жизнь к лучшему».

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