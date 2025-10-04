Оплата публикаций

Выставка известной московской художницы Людмилы Чарской «Московские чары» открылась Государственном музее А.С. Пушкина

Людмила Чарская. Покровский монастырь. 2021. Холст, масло, 100х100 см
Людмила Чарская. Покровский монастырь. 2021. Холст, масло, 100х100 см

В Садовом павильоне Государственного музея А.С. Пушкина состоялось открытие персональной выставки известной московской художницы Людмилы Чарской «Московские чары», представляющая собой уникальный синтез живописи и цифрового искусства. На выставке Людмила Чарская представляет две масштабные серии работ – «Квадратные метры Москвы» и «Ангелы», показывающие Москву в двух измерениях – материальном и духовном.

Серия «Квадратные метры Москвы» – это полотна форматом 1×1 метр, написанные в авторской технике «корпускул-арт». На её создание художницу вдохновили пейзажи родного города, его панорамы, тихие переулки и многолюдные улицы, оживлённые магистрали, парки и скверы, набережные, усадьбы и храмы.

Если «Квадратные метры Москвы» заставляют зрителя ощутить пульсацию жизни большого города, то серия «Ангелы» погружает в философские размышления. Ангелы символизируют связь между небесным и земным мирами; их присутствие на картинах всегда вызывает желание задуматься о быстротечности человеческого бытия и смысле жизни, добре и зле, гармонии и красоте.

Говоря об экспозиции, художница отмечает, что для неё было важно показать неразрывность двух реальностей – осязаемой городской среды и тонкого духовного мира. «Не случайно же Москву называют Златоглавой. Много веков назад этот эпитет отражал архитектурный облик города, сегодня – исторический и духовный», – комментирует Людмила Чарская.

Выставка дополнена мультимедийными проекциями, которые оживляют картины и создают пространство, где каждый становится участником увлекательной живописной прогулки по Москве.

Людмила Чарская – член Союза Художников России (ВТОО СХР) МО, Творческого Союза Художников России (UNESCO) ТСХР, Московского Союза Художников (МСХ), Международного Художественного Фонда. Является председателем секции «Живопись/Графика» Творческого Союза Художников Декоративно Прикладного Искусства, в Творческом Союзе Художников России (ТСХР) возглавляет подсекцию «Самобытные художники» секции «Живопись». Награждена дипломом ВТОО «Союз художников России» за вклад в отечественную культуру, Золотой и Серебряной медалями ТСХР, медалью «За развитие традиций» Союза художников России. Работы Людмилы Чарской входят в собрания государственных художественных музеев, галерей и частных коллекционеров в России и за рубежом.

