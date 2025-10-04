Выставка известной московской художницы Людмилы Чарской «Московские чары» открылась Государственном музее А.С. Пушкина

В Садовом павильоне Государственного музея А.С. Пушкина состоялось открытие персональной выставки известной московской художницы Людмилы Чарской «Московские чары», представляющая собой уникальный синтез живописи и цифрового искусства. На выставке Людмила Чарская представляет две масштабные серии работ – «Квадратные метры Москвы» и «Ангелы», показывающие Москву в двух измерениях – материальном и духовном.

Серия «Квадратные метры Москвы» – это полотна форматом 1×1 метр, написанные в авторской технике «корпускул-арт». На её создание художницу вдохновили пейзажи родного города, его панорамы, тихие переулки и многолюдные улицы, оживлённые магистрали, парки и скверы, набережные, усадьбы и храмы.

Если «Квадратные метры Москвы» заставляют зрителя ощутить пульсацию жизни большого города, то серия «Ангелы» погружает в философские размышления. Ангелы символизируют связь между небесным и земным мирами; их присутствие на картинах всегда вызывает желание задуматься о быстротечности человеческого бытия и смысле жизни, добре и зле, гармонии и красоте.

Говоря об экспозиции, художница отмечает, что для неё было важно показать неразрывность двух реальностей – осязаемой городской среды и тонкого духовного мира. «Не случайно же Москву называют Златоглавой. Много веков назад этот эпитет отражал архитектурный облик города, сегодня – исторический и духовный», – комментирует Людмила Чарская.

Выставка дополнена мультимедийными проекциями, которые оживляют картины и создают пространство, где каждый становится участником увлекательной живописной прогулки по Москве.

Людмила Чарская – член Союза Художников России (ВТОО СХР) МО, Творческого Союза Художников России (UNESCO) ТСХР, Московского Союза Художников (МСХ), Международного Художественного Фонда. Является председателем секции «Живопись/Графика» Творческого Союза Художников Декоративно Прикладного Искусства, в Творческом Союзе Художников России (ТСХР) возглавляет подсекцию «Самобытные художники» секции «Живопись». Награждена дипломом ВТОО «Союз художников России» за вклад в отечественную культуру, Золотой и Серебряной медалями ТСХР, медалью «За развитие традиций» Союза художников России. Работы Людмилы Чарской входят в собрания государственных художественных музеев, галерей и частных коллекционеров в России и за рубежом.