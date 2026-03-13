Хранитель баланса: Ирина Кожухова рассказала о порядке в финансах и в жизни

Говорят, бухгалтеры видят мир в таблицах. Так ли это? Мы задали руководителю бухгалтерской компании Ирине Кожуховой каверзные вопросы о деньгах, документах и отчетности. В своём интервью Ирина рассказала нашим читателям о курьезных случаях из практики, будущем профессии и правилах, которые помогают специалисту справляться со стрессом.

— Бухгалтер — профессия, которую часто выбирают не по зову сердца, а по совету родителей или из-за её стабильности. А как это случилось у вас? Была ли у вас мечта стать, например, художником или пилотом, и что в итоге привело вас в мир цифр и проводок?

— Согласна с этим мнением: изначально я выбрала эту профессию не по зову сердца, а по настоянию родителей. Моя бабушка была бухгалтером, а мама является действующим бухгалтером сейчас — поэтому выбора у меня особо не было. Если говорить про мечту, то в детстве я хотела стать учителем, а потом ветеринаром, поскольку очень люблю животных. Но к окончанию школы все-таки отказалась от этих вариантов и решила выбрать профессию бухгалтера.

— Бухгалтерский язык для непосвященных — тайная магия. Можете вспомнить самый забавный или курьезный случай из вашей практики, связанный с непониманием между бухгалтерией и другими отделами?

— Конечно, забавных ситуаций было очень много. Из последних был смешной диалог с коллегой:

Менеджер: «Мы уже 3 месяца работаем с подрядчиком».

Бухгалтер: «А где договор?»

Менеджер «Зачем договор, мы же в переписке все обсудили».

Или очень распространенные случаи, связанные с представительскими расходами. Отдел продаж организовал встречу с клиентами в ресторане и предоставил в бухгалтерию чек значительно выше обычных представительских расходов. В перечне были дорогие напитки и блюда, а при внутреннем расследовании выяснилось, что на встрече присутствовали только сотрудники компании и ни одного потенциального клиента.

— В фильмах работа бухгалтера часто выглядит скучно: бесконечные таблицы и никакой романтики. Расскажите, в чем на самом деле заключается творческая или интеллектуальная «изюминка» вашей работы?

— Как бы это странно ни звучало, бухгалтерия сегодня — это не только про цифры, а про владение большими объемами информации и умение в ней ориентироваться. Законодательство настолько стремительно меняется, что не только предприниматели, но и многие бухгалтеры не успевают за этими изменениями. Поэтому, я считаю, что настоящая изюминка — аналитическое мышление, способность решать нестандартные задачи, внимание к деталям и, конечно же, умение законно экономить на налогах.

— Поделитесь секретом: как в период сдачи отчётности (тот самый «горячий сезон» для каждого бухгалтера) сохранить спокойствие, не сойти с ума и не съесть килограмм шоколада? Есть ли у вас личный лайфхак для тайм-менеджмента или антистресса?

— Конечно же, в период отчетности сложно расслабиться и без шоколада точно не обойтись! Но мы с командой стараемся не откладывать сдачу отчетов на последний день и сохранять спокойствие за счет правильного распределения нагрузки. Поэтому все проходит гладко, хотя работы, конечно, в отчетные периоды очень много. Я как руководитель стараюсь морально настроить команду на позитив, сама занимаюсь чем-то активным в нерабочее время, чтобы голова отдыхала. Ну и очень хорошо помогают расслабиться массажи или СПА-процедуры.

— В современном мире бухгалтер — это уже не просто счетовод, а, по сути, финансовый аналитик и юрист в одном лице. Какое самое необычное или сложное изменение в законодательстве за последнее время заставило вас серьёзно повысить свою квалификацию?

— Мне кажется, я учусь постоянно. Если хочешь быть востребованным специалистом или руководителем в этой профессии, невозможно стоять на месте. Наше законодательство меняется ежегодно, и каждый раз это происходит глобально: уже прошли налоговые реформы в 2025 и 2026 годах, а также анонсировали новые на 2027 год. Как раз эти изменения и заставляют постоянно проходить дополнительные курсы и семинары.

— С кем сложнее найти общий язык: с требовательной налоговой инспекцией или с директором, который хочет «немножко сэкономить на налогах»? Приведите пример самого сложного диалога, из которого вы вышли победителем.

— За долгие годы работы мы научились находить общий язык с налоговой. Если в бухгалтерии все четко и с буквы закона, то и проблем с налоговой не будет. А вот объяснить предпринимателю, что делать нельзя, порой бывает очень сложно. Особенно возникают трудности, когда у предпринимателя, например, сосед занимается тем же, что и он, но использует незаконные схемы оптимизации и платит меньше. Самые сложные диалоги были в конце 2025 года, когда сильно увеличили налоговую нагрузку на бизнес, которая заставила многих задумываться о дроблении с целью минимизации налогов. Вот тогда пришлось приложить много усилий, чтобы донести, насколько эти действия небезопасны. На сегодняшний день налоговая — сильнейшая цифровая IT-платформа, в которой продолжают совершенствовать алгоритмы, поэтому остаться незамеченным долго не получится. При выявлении таких схем с дроблением бизнесу сильно бьет по карману. А иногда такие истории заканчиваются и банкротством.

— Говорят, что профессия бухгалтера скоро исчезнет из-за искусственного интеллекта и роботов. Вам как специалисту не страшно? Как вы видите свою роль в компании через 5–10 лет, когда все больше процессов будут автоматизированы?

— Нет, не страшно. Уже много чего оцифровано, банки забрали на себя часть предпринимателей с простейшими системами налогообложения. Но мы от этого никак не пострадали, поскольку рынок очень большой. Тот бизнес, у которого большие обороты, есть работа с НДС да и элементарно которым нужен индивидуальный подход, конечно, остался, и с каждым днем спрос на бухгалтеров только растет. Если говорить про роль в компании через 5-10 лет, то я также планирую заниматься развитием и масштабированием своей компании. Моя цель — делать упор на качество оказания услуг и индивидуальный подход. Увы, таких компаний становиться все меньше на рынке, все гонятся за количеством, но не качеством. А автоматизация меня не пугает, только радует: это позволит нам сократить рутинный ручной труд, что позволит больше времени уделять на стратегические и аналитические задачи.

— Представьте, что к вам пришла стажёрка без опыта, но с горящими глазами. Какой один главный совет вы бы ей дали, чтобы она стала не просто «хорошим», а «великим» бухгалтером?

— Самые главные вещи в нашей профессии: изучать налоговый кодекс и прокачивать навыки коммуникации.

— Ваши близкие и друзья, когда слышат, что вы бухгалтер, наверняка сразу просят помочь с декларацией или открыть ИП. Как вам удается проводить личные границы и не брать работу на дом в прямом и переносном смысле?

— Многие знакомые — это физические лица, то есть у них нет никакого бизнеса. Даже если необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ, я за это не берусь, просто потому, что я занимаюсь именно налогами бизнеса. А если это предприниматели, то я их беру на обслуживание по общему прайсу, но, конечно, скидочку могу дать. А так мое окружение достаточно сознательное, поэтому не возникает вопросов делать что-то бесплатно, если только это не какая- нибудь короткая консультация или совет.

— Если бы ваша профессия была не работой, а, скажем, литературным жанром, видом спорта или музыкальным направлением — что бы это было и почему?

— Скорее всего, я бы отнесла к такому виду спорта, как шахматы. У нас также важны стратегия и планирование, анализ ситуации, терпение. В итоге бухгалтер как шахматист в мире финансов: он стратегически управляет цифрами и старается выиграть партию для своего клиента, сохранив порядок в финансах.

— Часто говорят, что бухгалтеры ищут отдых от цифр в полной противоположности — например, в творчестве или экстремальном спорте. Есть ли у вас хобби, которое помогает переключиться после работы с отчетами?

— Да, конечно, мне отлично помогает спорт, но не экстремальный: обычные тренажеры, растяжки. Еще стараюсь часто путешествовать.

— Как вы предпочитаете восстанавливать энергию после напряженного квартала или сдачи годовой отчетности?

— Восстанавливаю энергию на отдыхе в теплых странах.

— Если представить, что ваша работа — это не про дебет и кредит, а про творчество, какое хобби могло бы стать вашей второй профессией?

— Думаю, занялась бы фотографией, это творчество развивает наблюдательность и внимание к деталям.