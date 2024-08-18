В Альметьевске запустились «Открытые мастерские»

В Альметьевске начала работу творческая резиденция «Открытые мастерские» – пространство современных художников и единомышленников, а также центр формирования локального художественного сообщества. Этот проект стал логичным продолжением паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», в рамках которой в городе появилось более 40 арт-объектов, основанных на местном фольклоре и традициях. Арт-резиденция разработана бюро «Новь» вместе с Институтом исследования стрит-арта (г. Санкт-Петербург) и реализована при поддержке компании «Татнефть».

Среди первых событий «Открытых мастерских» – паблик-арт лаборатория под кураторством Владимира Абиха, уличного художника из Санкт-Петербурга, пятикратного номинанта Премии Курехина. В течение недели участники проходили его авторский курс «Город как медиум» и создавали эскизы будущего паблик-арта. По завершении программы жюри выбрали лучшую работу, которая будет реализована на фасаде культурного центра.

Идея «Открытых мастерских» появилась в ходе реализации «Сказок о золотых яблоках»: команда увидела запрос горожан и отреагировала на него.

Полина Еж, руководитель бюро «Новь»

– Мы планировали открыть арт-резиденцию, когда только начинали работать в Альметьевске. Это произошло, и это очень волнительно для нас. Очень важно, что хозяевами «Открытых мастерских» будут люди, родившиеся и живущие в Альметьевске. Все резиденты мастерских очень талантливые люди, которые идут по пути поиска своего стиля, художественного языка. И благодаря компании «Татнефть» здесь будет место, в котором они смогут развиваться.

Примечательна история и самого здания: это помещение бывшего склада НГДУ, построенного в 60-х годах. Архитектор Мария Гусева в проекте постаралась сохранить советскую индустриальную эстетику: сохранена планировка, кран-балка в оригинальном цвете, плитка и дверь в столярной мастерской и других помещениях. Здание построено из чупаевского камня, локального альметьевского камня и внутри открыты фрагменты оригинальной кладки.

Кроме этого в «Открытых мастерских» проходят регулярные образовательные мероприятия. Среди них: ботаническая лаборатория Юлии Левин (Санкт-Петербург) и лаборатория современного искусства Лейлы Гизатулиной (Пермь), серия лекций об уличном искусстве Марии Ушаковой (Санкт-Петербург). Также на площадке состоялись встречи разговорного клуба татарского языка и мастер-классы от резидентов паблик-арта и приглашенных гостей. В рамках регулярных лабораторий резиденты и горожане при участии приглашенных профессиональных художников расширят представление о разных медиумах современного искусства и реализуют арт-проекты.

Анастасия Степанова, куратор программы «Открытых мастерских»:

– Миссия «Открытых мастерских» – создать открытое пространство для поддержки локальных художников, творческих мастеров и исследователей, которые смогут представить локальное современное искусство, находясь во взаимодействии с культурным, природным и социальным наследием региона.