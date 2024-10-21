Зелёный фестиваль объединил 10 тыс. человек со всего Крыма

В Судаке завершился Зелёный фестиваль. 19 октября масштабное культурно-просветительское событие, посвященное формированию зелёного будущего юго-восточного Крыма, посетили порядка 10 000 участников со всего полуострова и южных регионов России. 150 мероприятий, более 3500 высаженных деревьев и кустарников 30 сортов, 200 мастер-классов, 2 новых арт-объекта — всё это стало частью большого семейного праздника, впервые прошедшего без ограничений по возрасту.

«Мы в этом году подобрали более 3500 тысяч саженцев, для того чтобы с нашими гостями, местными жителями и резидентами арт-кластера «Таврида» вместе дружно озеленить бухту у подножия мыса Меганом. Хочется, чтобы это прекрасное место, где развивается арт-кластер, цвело и привлекало как можно больше гостей. Да, тут непростые климатические условия, но мы уверены, что, приложив усилия, своими руками создадим красивую и комфортную инфраструктуру. Кстати, в этом году Зелёный фестиваль впервые в честь Года семьи проходит без возрастных ограничений. Так что наша команда «озеленителей» усилилась самыми юными участниками», — рассказала руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

19 октября в Судаке на территории арт-кластера «Таврида» уже во второй раз прошел Зелёный фестиваль. Ставший традиционным, он собрал всех желающих внести свой вклад в формирование «зелёного» будущего юго-восточного Крыма. Программа фестиваля включала в себя разные форматы: от высадки молодых саженцев, культурного обмена растениями между гостями, художественной выставки, различных мастер-классов и открытия новых арт-объектов на набережной Вдохновения до спортивных мероприятий, зелёного пикника, выступления камерного оркестра и концерта приглашённых звезд. Как и в прошлом году, гости фестиваля высадили деревья и кустарники на территории Академии творческих индустрий «Меганом». Во время посадки им помогали профессиональные озеленители. Организаторы фестиваля подготовили более 3500 тысяч саженцев, соответствующих всем условиям климата и почвы Судака.

«В этом сезоне на Зелёном фестивале мы высаживаем сосны: судакскую или пицундскую и крымскую. Из лиственных: платан восточный, платан длиннолистный, акация или альбиция ленкоранская. Из кустарников представлены роза, пираканта, кизильник. Все растения мы подбирали по параметрам, которые подходили для нашего климата, наших почв. Для каждого вида растения будет подобрана своя карта, по которой мы будем вносить удобрения, обрабатывать биопрепаратами, производить формовку крон», — рассказал Михаил Соловьев, ведущий специалист по озеленению и благоустройству арт-кластера «Таврида».

Свой вклад в зелёное наследие полуострова внесли учащиеся школ, гимназий, колледжей, сотрудники предприятий и организаций Крыма, студенческие отряды, семьи с детьми, представители СМИ, блогеры, артисты, официальные лица.

Свои деревья в Крыму теперь есть и у популярных исполнителей — артистов лейбла Black Star Клавы Коки и Кирилла Скрипника, а также у группы ЧАЙФ.

В текущем году на фестивале был организован Пункт культурного обмена, куда каждый желающий мог принести своё домашнее или садовое растение и обменять его на любое понравившееся. Всего гости принесли около 550 растений, более 100 разновидностей семян и порядка 50 книг по садоводству. Все оставшиеся после обмена растения разместили в оранжерее Академии.

Знаменательным событием стала презентация проекта «Коллекция музеев России» арт-кластера «Таврида» совместно с Минкультуры РФ, согласно которому в арт-кластере будут устанавливаться объекты, созданные в содружестве с крупнейшими отечественными музеями. На Зелёном фестивале были открыты первые арт-объекты в коллаборации с Государственной Третьяковской галереей. Сразу две новые инсталляции пополнили арт-парк «Тавриды»: «Посвящение Малевичу» и «Архитектон Малевича».

Жителей и гостей Судака с самого утра на территории «АРТ-ЭКСПО» встречала масштабная Ярмарка осеннего урожая. На одной площадке встретились 19 производителей фермерских хозяйств из Керчи, Бахчисарая, Джанкоя, Севастополя, Симферополя, Судака и других районов. А в Академии творческих индустрий «Меганом» умельцы из разных уголков Крыма представили свою продукцию в рамках Ярмарки крымских мастеров. Все желающие могли отведать блюда на пикнике русской и крымской кухонь.

Для гостей приготовили 10 000 порций горячих блюд, сладких угощений и напитков.

Конечно же, для всех участников фестиваля была подготовлена насыщенная программа. В течение дня в Академии «Меганом» прошли 200 различных мастер-классов для взрослых и детей. Отдельную образовательную программу, состоящую из викторины, мастер-классов и лекций, подготовил Политехнический музей Москвы.

Уже традиционно представили экспозицию «Отражение», собранную из работ учеников 1–11-х классов общеобразовательных учреждений Крыма. В неё вошли 39 художественных работ и поделок. Кроме того, более 750 маленьких участников Зелёного фестиваля прошли настоящее «Посвящение в юннаты» от «Движения Первых».

Главная сцена поразила гостей музыкальным шоу «Отражение природы» при участии камерного оркестра и артистов арт-кластера. Специально для шоу был снят художественный фильм о красотах природы Крымского полуострова. Завершили фестиваль выступления признанных музыкальных исполнителей — артистов лейбла Black Star Клавы Коки и Кирилла Скрипника, а также группы ЧАЙФ.