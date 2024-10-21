В Сергиевом Посаде состоялась XIV научная конференция «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России»

В Главном корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника, который недавно приобрел федеральный статус, была проведена XIV научная конференция «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России». Это совместный проект, начатый в 1998 году музеем совместно со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой и Московской православной духовной академией. Светские учреждения науки и культуры объединились с духовными институтами в изучении сложных вопросов истории знаменитого монастыря и его культурного и духовного наследия. Раз в два года историки, филологи и искусствоведы встречаются в стенах Сергиево-Посадского музея-заповедника, чтобы поделиться результатами своих научных изысканий.

В этом году прозвучало 36 докладов видных исследователей из научных учреждений и музеев из научных учреждений и музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Новосибирска, Ростова Великого, Калуги, Рыбинска, Дмитрова и Сергиева Посада. В числе спикеров — духовенство Троице-Сергиевой лавры и МДА, сотрудники ведущих государственных музеев, Российской академии художеств, Института археологии РАН и других высших учебных заведений. Участники заслушали доклады известных исследователей и молодых специалистов на тему, которая из года в год своей актуальности не теряет.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Н.В. Григорьева: «Наша конференция объединяет ведущих исследователей по указанной теме, поэтому я уверена, что доклады, которые прозвучат за эти два дня, дополнят и раскроют страницы истории древнего монастыря». Она отметила важность осуществляемого проекта в изучении уникального, в историко-культурном отношении, явления, какое представляет собой Троице-Сергиева Лавра.

«Казалось бы, почти все источники известны, все материальные памятники и реликвии тоже представлены в научный оборот, но всегда находится какой-то аспект, появляется какой-то новый документ, который оживляет интерес к этой теме»,- отметила в своём выступлении заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника по научной работе кандидат исторических наук С.В. Николаева.

Особое внимание аудитории вызвал доклад «Положен бысть у Троицы в Сергиеве монастыре близ гроба Старцева»: смоленский епископ Михаил как заказчик Киевской Псалтири 1397 г. (РНБ. ОЛДП. F.6), с которым на открытии научного форума выступил академик РАХ и РАЕ профессор Высшей школы культурологии О.Г. Ульянов. В его докладе было проанализировано одно из самых ранних упоминаний о захоронении преподобного Сергия Радонежского, который был похоронен в основанной им церкви по личному благословению Предстоятеля Русской Церкви митрополита Киприана.

Целый ряд докладов был посвящен проблемам духовного наследия преподобного Сергия Радонежского (А.В. Носов, А.Г. Мельник), связям Троице-Сергиева монастыря с древним княжескими фамилиями (А.Л. Корзинин, А.В. Сергеев), новым формам организации монастырского хозяйства (Л.М. Иванов, М.С. Черкасова), истории Троице-Сергиева монастыря в период осады 1608-1610 года по материалам спасательных археологических работ (А.В. Энговатовой).

Немалый интерес у исследователей вызывает художественное наследие Троице-Сергиевой Лавры. В выступлениях докладчиков затрагивались вопросы уточнения географии и хронологии работ Андрея Рублева (В.В. Баранов), особенностей памятников XV в. из иконостаса Троицкого собора (В.Г. Пуцко); получили новую атрибуцию ряд произведений иконописи (Л.М. Воронцова, Е.Б. Солодовникова, Е.Ю. Суворова), введены в научный оборот коллекции нумизматики (Т.В. Кузнецова) и фотографии (М.А. Гаганова).

Весьма актуально прозвучали на конференции положительные отзывы иностранцев о России, Троице-Сергиево Лавре, православной вере в докладах С.К. Севостьяновой и Е.А. Курочкина.

Заслушанные на конференции материалы значительно расширяют и углубляют наши представления о Троице-Сергиевой лавре как об одном из крупных центров русской культуры и православной духовности. Всего на заседаниях конференции присутствовало более 70 человек, однако аудитория научного форума не ограничилась только кругом ее участников. К конференции были изданы тезисы научных сообщений, а по её материалам будет издан сборник научных докладов. В этом году конференция впервые транслировалась в режиме онлайн и её прослушало более 1500 чел.

Научные исследования, представленные в разные годы на конференции «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России», широко использовались при разработке Стратегии развития Сергиева Посада как национального духовного центра.