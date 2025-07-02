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9 фильмов вошли в основную конкурсную программу VIII Якутского международного кинофестиваля

editor
By editor
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В столице республики Саха пройдет VIII Якутский международный кинофестиваль. В этом году темой фестиваля стала экософия — гармония человека и природы. Она легла в основу конкурсной программы, творческих встреч, мастер-классов и дискуссий, посвящённых сохранению окружающей среды, традиций и культурного наследия.

В основном конкурсе участвуют девять картин из восьми стран: России, США, Бразилии, Франции, Италии, Ирана, Индонезии и Непала. Среди них — «Дарю тебе цветы» Василия Слепцова (Якутия), «Омаха» Коула Уэбли (США), «Шамбала» Мины Бахадура Бхама (Непал), «Эндж» Тони Гатлифа (Франция) и другие.

Победители будут определены по шести номинациям: «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Специальный приз жюри» и «Приз за лучшую операторскую работу» имени Иннокентия Аммосова.

Зрители также смогут принять участие в определении лучших — через интернет-голосование они выберут «Лучший якутский фильм», «Лучшую женскую» и «Лучшую мужскую роль в якутском кино». Таким образом, всего будет вручено девять призов.

Возглавит международное жюри режиссёр и сценарист Дали Окропиридзе (Грузия). В состав также вошли продюсер Сьяризан Мд Иса (Малайзия), режиссёр Дальмира Тилепбергенова (Кыргызстан/Россия), специалист по этническому кино Сергей Анашкин (Россия) и кинооператор Иван Семенов (Россия/Якутия).

Традиционным началом фестиваля станет торжественное шествие по красной дорожке у Саха театра. Вечером того же дня состоится торжественная церемония открытия. Фильмом открытия станет драма-триллер «Остров Саккван» (реж. Владимир де Фонтенэй, Франция/Норвегия, 2025).

Закрытие фестиваля и объявление победителей состоится на сцене Саха академического театра. В рамках фестиваля пройдут специальные показы самых ярких кинолент последних лет, рассчитанные на широкую зрительскую аудиторию.

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