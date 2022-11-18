Расследования по-женски снова на ТВЦ

На канале ТВЦ пройдут премьеры новых серий «Некрасивой подружки» и продолжение детективного сериала про старшего следователя Светлану Карташову – ранее в эфир выходили сезоны «Загадка Фибоначчи» и «Загадка Эйнштейна».
Четыре новых эпизода «Некрасивой подружки» — «Палата №13», «Ключ на дне озера», «Половинка сердца» и «Похудей или умри» будут показаны 22 и 23 ноября. Над сезонами работал режиссёр Денис Елеонский, сменив Владимира Янковского.
— Мне кажется, у нас была прекрасная атмосфера на съемках. Мы могли шутить, смеяться, придумывать разные фишки и рассматривать сцены под разными углами. Все актрисы вносили свой творческий вклад, прекрасно понимая характеры своих героинь. Лена Муравьева тщательно разбирала каждую сцену с точки зрения Тони и ее линии. Юля Юрченко очень быстро ориентировалась в происходящем и удивительно легко и точно в кадре делала то, что нужно. Алена в ее исполнении придает истории особый оттенок. Светлана Тимофеева-Летуновская очень талантливо выстраивала сложную мелодраматическую линию своей героини Наташи, — делится Денис.
Что касается событий в жизни «дамского отдела», то по признанию Юлии Юрченко, жизнь героинь становится ещё насыщеннее, им удаётся совмещать расследование не самых простых дел с личной жизнью. И у каждой она наполнена собственными переживаниями и поворотными событиями. «Эти сложные перипетии трансформируют всех героинь, делая их образы мудрее, глубже и интересней», — говорит актриса.
Денис добавляет, что отношения между Тоней и Леней продолжат развиваться. Леня теперь вполне официально может помогать Тоне в расследованиях, так как устраивается судебным патологоанатомом. « Поженятся ли герои? Пусть пока это останется тайной, поскольку враги у них окажутся не только явные, но и тайные, — рассказывает Елеонский. — Вообще, новые сезоны, как мне кажется, более драматичные. Но и веселого, забавного зрителей ждет немало. При этом появится сквозная линия таинственного преступника, которая протянется до самого финала. Таинственный злодей непрост, умен, коварен и весьма сложно понять, что им движет. Тоне даже придется обратиться к помощи профайлера, чтобы понять мотивы серийного убийцы и какова его цель».
В субботу, 26 ноября, актриса Елена Валюшкина снова порадует телезрителей ролью следователя Светланы Карташовой. На экраны выйдет 2 новых сезона — «Загадка Пифагора» и «Загадка Цезаря».
В одной из главных ролей – профессора математики Ольги Барковской можно также увидеть Алену Коломину. Ольгу и Светлану ждут два новых запутанных расследования. В первом — убийство знаменитого математика, из сейфа которого похищен дорогой бриллиант. Накануне он проговорился студентам Барковской, что код сейфа открывается десятью цифрами, связанными с Пифагором… Под подозрением у Карташовой оказываются четверо студентов, но Ольга, проанализировав цифры кода, находит ниточку, которая приведет ее к настоящему убийце.
В «Загадке Цезаря» Барковская становится на защиту педагога-практиканта Дарьи Новиковой, которую обвиняют в убийстве собственного мужа. Но обнаружить настоящего убийцу Ольга сможет только расшифровав послание, используя шифр Цезаря.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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