САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Октава ДМ» стала партнером VIII Международного кинофестиваля «INтонации»

VIII Международный кинофестиваль студенческих работ звукорежиссеров «INтонации» прошел в Санкт-Петербурге с 16 по 20 мая. В рамках программы фестиваля участники изучили практические кейсы работы с микрофонами Октава в студии. Также студентам-звукорежиссерам представили новый продукт — вокальную радиосистему, которую готовит к запуску в производство R&D-центр, созданный на базе тульского завода «Октава» для разработки и продвижения российской гражданской электроакустики.

Фестиваль организован кафедрой звукорежиссуры факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Цель проекта — сохранение традиций «Ленинградской школы», повышения значимости выразительных средств звука и привлечения интереса молодежи к кинематографу.

«Мы гордимся тем, что выпускники СПбГИКиТ есть среди разработчиков техники Октава. Работа звукорежиссера многогранна и включает в себя большое количество творческих и технических задач, которые надо решить. И в этом давно помогают наши микрофоны, они стали героями многих фильмов еще в советское время — “Королева бензоколонки”, “Штрафной удар” и других. И сегодня сотрудничество учебного заведения, обладающего огромным практическим опытом, и нас, как предприятия с большим научным, производственным и бизнес-потенциалом, создаёт мощный эффект синергии в отрасли», — рассказала генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

В программу фестиваля вошли мастер-классы известных российских специалистов в области звука. Так, состоялась лекция, где были разобраны возможности и особенности звучания микрофонов Октава. Например, со студийными конденсаторными микрофонами с широкой мембраной МК-115 и МК-117, ламповыми моделями МКЛ-5000, МКЛ-111, МКЛ-112, концертными МД-305 и МК-207 работают на съемочных площадках Мосфильма и при озвучивании фильмов студией «Синелаб».

«У нас большой парк микрофонов разных производителей. Обычно клиент предпочитает иностранную технику. Но есть несколько интересных российских моделей, которые можно применить очень классно, даже учитывая, что у них такие серьезные конкуренты. В основном у нас в работе широкомембранные Октава МК-117 и ламповый микрофон Октава МКЛ-5000. Этот микрофон, на наш взгляд, больше инструментальный и зашел очень хорошо на смычковый контрабас. Отлично показал себя на сольных вещах и в сетапе любых оркестров и струнных групп. Хороша Октава МКЛ-5000 и как сайд-микрофон – специальный микрофон сбоку от ударной установки с которым потом различные манипуляции проводят, подвергают сильной компрессии. Такие эксперименты тоже были успешны», — рассказал ведущий звукорежиссер музыкальной студии «Синелаб СаундМикс» Яков Захваткин.

«Я работаю с микрофонами этого бренда с 2009 года. Именно в Октаву была полностью озвучена сатирическая комедия Сергея Алленова «От осины не родятся апельсины.» Это не только диалоги. В фильме много музыки. И, надо сказать, что у Октавы есть модели, которые подходят для решения самых разных задач звукорежиссера», — рассказал звукорежиссер студии OktavaLab Артем Гудков.

Познакомились студенты с популярным в филд-рекординге узкомембранным конденсаторным микрофоном Октава МК-012. С ним работают звукорежиссеры проекта «Звуки Камчатки», группа «Сансара» записала в него экспериментальный проект для 5-й Уральской биеннале современного искусства, голливудский звукорежиссер Чарльз Мейнз озвучивает в МК-012 фильмы и компьютерные игры.

«Работа в сфере современного кинопроизводства требует от нас создания на платформе фестиваля главной индустриальной площадки, на которой будут обсуждаться и разрабатываться стратегии развития как системы подготовки специалистов для работы со звуковой средой в кино, так и вопросы развития аудио индустрии России в целом. Мы рады тому, что нас поддерживают ведущие производители звукового оборудования, такие бренды, как Октава», — отметила ректор СПбГИКиТ Наталия Горина.

В конкурсной программе участвовали более 170 работ молодых звукорежиссеров в фильмах разных жанров из России, Сербии, Мексики, Индии, Франции, Туниса, Армении, США, Венгрии и многих других стран. Картины, показанные здесь впервые, еще два года будут участниками крупных фестивалей. Для автора лучшей фестивальной работы компания «Октава Дизайн и Маркетинг» приготовила специальный приз. На церемонии торжественного закрытия фестиваля победитель получил сертификат на приобретение микрофонов бренда.

О важности импортозамещения и о качестве продукции российского производителя эксперты говорили на заседании круглого стола с участием руководителей и преподавателей СПбГИКиТ, ведущих звукорежиссеров страны и менеджмента ключевых предприятий отрасли. В частности, необходимость помощи государственных структур для обеспечения закупок отечественной техники для вузов отметил звукорежиссер, саунд-дизайнер, член Российской Академии кинематографических искусств и наук, трехкратный лауреат премии «Золотой Орел» Павел Дореули.

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