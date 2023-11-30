Фонд Потанина представил исследование эффектов Стипендиальной программы

Презентация результатов нового исследования Стипендиальной программы Владимира Потанина прошла при участии представителей исследовательской группы «ЦИРКОН» и профессионального экспертного сообщества в прямом эфире в социальных сетях Фонда 28 ноября 2023 года.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева:

«История развития Стипендиальной программы – это история развития самого Фонда. Программа началась в 1999 году, но некоторые ее составляющие на протяжении 25 лет остаются неизменными: фокус на поддержку высшего образования и ориентация на людей – студентов и преподавателей. В остальном программа ежегодно меняется и актуализируется. Исследования, которые мы проводим среди стипендиатов и грантополучателей, позволяют делать нашу поддержку более эффективной. К примеру, одним из важных результатов стало появление Школы Фонда. И новый сезон программы 2023/24 гг. не стал статичным исключением: мы внедрили в конкурсы те аспекты, которые востребованы участниками именно сегодня».

Заместитель руководителя исследовательской группы «ЦИРКОН» Анастасия Сапонова представила главные тезисы результатов исследования. Специалисты провели его в два этапа: качественный – интервью и фокус-группы, и количественный – онлайн-опросы. Женщины более охотно участвовали в исследовании (67% от общего количества респондентов), возраст большинства опрошенных – от 25 до 29 лет (46%). Одним из наиболее крупных направлений обучения стали науки об обществе (40%). Главная характеристика большинства респондентов – интерес к дополнительному образованию (53%), 64% продолжали учиться на момент проведения опроса. В вопросах влияния программы на стипендиатов преимущественно отмечается развитие мягких навыков. Изменения в карьерном треке опрошенные относят к косвенным эффектам.

Многие участники программы, особенно студенты технических специальностей, отметили, что Стипендиальная программа уже на первом этапе становится для них важным опытом оценки собственных компетенций. По сравнению с данными исследования за 2013 год выросло значение финансовой поддержки. Стипендиаты хорошо понимают концепцию программы – почти 90% респондентов ответили, что программа вполне или по большей части оправдала их ожидания. Они отмечают высокий уровень организации конкурсного отбора на всех этапах, а благодаря совпадению ожиданий с реальностью уровень удовлетворенности программой оказался высоким.

Директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер поделился опытом участия в одной из первых команд-разработчиков Стипендиальной программы Владимира Потанина. По его мнению, из года в год студенты стремятся не просто добиться успеха, участвуя в конкурсе, но и раскрыть внутреннюю механику системы отбора грантополучателей. Экспертам стало очевидно, что логика принятия решений должна меняться: каждый год нужно принимать новый вызов сложной творческой целевой аудитории, которая и задает тот самый драйв разработки конкурсов. Исследования важны в деле создания конкурсных программ, потому что результаты указывают на отсутствие шаблонов: стипендиаты стимулируют разработчиков к развитию и совершенствованию.

В продолжение презентации эксперты перешли к итогам исследования грантового конкурса для преподавателей магистратуры. Здесь важным результатом стала высокая оценка программы участниками, поскольку грантовый конкурс дает возможность получить поддержку для разработки нового образовательного продукта. Процесс подачи заявки грантополучатели оценивают позитивно, как и сопровождение со стороны Фонда. Оказалось, что грантовая поддержка оказывает решающее либо существенное влияние на то, будет ли разработан образовательный продукт. Само участие в программе повышает уверенность преподавателей в себе, позволяет нарастить экспертизу в предметной области, завести полезные знакомства и развить новые важные навыки.

Директор Центра университетского партнерства НИУ ВШЭ Анна Гармонова отметила важность проведения грантовых конкурсов как формы неинституциональной поддержки. Это необходимо для создания новых магистерских программ и формирования актуальных образовательных продуктов. Фонд Потанина уделяет большое внимание аналитической обоснованности заявки на грант, поэтому для успеха в конкурсе важен первоклассный педагогический дизайн. Еще один важный эффект грантовой поддержки – внедрение в академическую систему партнерских программ и новых моделей взаимодействия внутри сферы.

Опыт участия в Школе Фонда респонденты оценивают положительно: ни участники, ни эксперты практически не называли ее недостатков. Школа Фонда вносит наибольший вклад в формирование чувства принадлежности к сообществу «потанинцев», помогает получать новые знания и реализовать их на практике. К проблемам формата можно отнести восприятие Школы Фонда некоторыми участниками как способа весело провести время – в таком случае реализация проекта отходит на второй план.

В завершении Оксана Орачева отметила, что исследования грантовых программ помогают Фонду оставаться актуальным и корректировать способ принятия решений. В сезоне 2023/24 гг. были учтены результаты нового исследования: усилен акцент на командную работу и практикоориентированный подход, большее внимание уделено не только созданию, но и развитию существующих продуктов. Также важным нововведением стала возможность участия в конкурсах Стипендиальной программы студентов и преподавателей очных программ специализированного высшего образования.

Модератором презентации выступила директор АНО «Клеверлаб» Юлия Селюкова.