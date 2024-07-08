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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Женщины из Башкирии и мужчины из Пермского края больше остальных заинтересованы в книгах по семейной психологии

editor
By editor
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книги по семейной психологии

Специально ко Дню семьи, любви и верности книжный сервис Литрес оценил интерес пользователей из разных регионов России к книгам по семейной психологии за последние 12 месяцев (30 июня 2023 ― 30 июня 2024). Этот жанр оказался наиболее популярным среди жителей республики Башкортостан, там им больше всего увлечены женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Среди мужчин больше всего в такой литературе заинтересованы представители Пермского края. 

8 июля в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. В преддверии этой даты книжный сервис Литрес изучил внутренние данные аналитических платформ и выявил регионы, пользователи из которых больше всего интересуются литературой по семейной психологии. В рейтинг попали те регионы, в которых просмотры/визиты сайта и приложения с семейной психологией составляют наибольший процент от общего количества просмотров и визитов. Интерес изучался отдельно в рамках каждого региона.

Первое место в рейтинге досталось республике Башкортостан. В этом регионе чаще всего интересуются книгами о семейных взаимоотношениях девушки в возрасте от 25 до 34 лет. 

На второй позиции ― Челябинская область, в ней прослеживается запрос на эту литературу от того же сегмента аудитории.

Замыкает топ-3 Тверская область. Тут семейная психология больше всего привлекает женщин 35 до 44 лет.

Свердловская область занимает четвертую строчку списка, где чаще остальных просматривают страницы сайта или приложения сервиса с книгами о семейной психологии женщины старшей возрастной категории ― 45-54 года. 

На пятом месте Сибирский регион ― Красноярский край с превалирующей женской аудиторией в возрасте от 35 до 44 лет.

Строчкой ниже расположилась Нижегородская область. Здесь, как и в предыдущем регионе, та же возрастная группа пользователей наиболее заинтересована в нон-фикшн книгах.

Седьмая позиция отводится Пермскому краю с читающей женской аудиторией 35-44 лет.

Северная столица России на восьмом месте. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области семейная психология привлекает девушек от 25 до 34 лет.

Девятую строку разделили Новосибирская область и республика Крым, показавшие одинаковый процент увлеченных пользователей. В этих субъектах РФ произведения о взаимоотношениях наибольшим интересом пользуются у женщин 35-44 лет. 

Закрывают топ-10 Краснодарский край и Воронежская область. Там сохраняется тенденция повышенной заинтересованности среди женского населения, но заметна разница в возрастной структуре ― 25-34 года и 35-44 года соответственно.

В рамках исследования Литрес также проанализировал увлечение мужчин книгами по семейной психологии и составил топ-5 регионов, где прослеживается повышенное внимание к этой теме. В список вошли: Пермский край, республика Башкортостан, Новосибирская область, республика Крым и Краснодарский край. 

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