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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU12 миллионов архивных документов в Яндексе помогают россиянам найти предков

12 миллионов архивных документов в Яндексе помогают россиянам найти предков

editor
By editor
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С начала года в сервисе Яндекса Поиск по архивам появилось около 10 тысяч новых дел – это более 2,3 миллионов сканов. Всего сейчас более 12 миллионов оцифрованных страниц из архивов 15 регионов страны. Это помогает быстро находить упоминания людей, населённых пунктов и событий в расшифрованных нейросетью рукописных документах XVIII–XX веков.

Благодаря новым партнерам за последние полгода география сервиса Поиск по архивам значительно расширилась. Новые материалы охватывают Вологодскую область и Дальний Восток: современную территорию Хабаровского края, Камчатки, Якутии, Чукотки, Приморского края, Еврейского автономного округа и другие регионы. Также впервые на сервисе стали доступны документы из республиканского архива Дагестана и муниципальных архивов Московской области: Одинцово и Серебряных Прудов. Кроме того, продолжают поступать документы от партнеров сервиса из Оренбургской, Новгородской, Иркутской, Астраханской и Московской областей.

Пополнилась и коллекция периодики. В Поиске по архивам уже были доступны архивы епархиальных ведомостей и газет «Вечерняя Москва» и «Советский спорт», в 2024 году к ним добавились «Сенатские ведомости», «Дагестанская правда» и «Красная звезда». Кроме того, появились справочники из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

Ежемесячно Поиском по архивам пользуется около миллиона человек. Яндекс рассказал, как люди восстанавливают родословные и почему с помощью цифровых сервисов делать это проще – в формате короткометражного документального фильма.

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