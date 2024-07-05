12 миллионов архивных документов в Яндексе помогают россиянам найти предков

С начала года в сервисе Яндекса Поиск по архивам появилось около 10 тысяч новых дел – это более 2,3 миллионов сканов. Всего сейчас более 12 миллионов оцифрованных страниц из архивов 15 регионов страны. Это помогает быстро находить упоминания людей, населённых пунктов и событий в расшифрованных нейросетью рукописных документах XVIII–XX веков.

Благодаря новым партнерам за последние полгода география сервиса Поиск по архивам значительно расширилась. Новые материалы охватывают Вологодскую область и Дальний Восток: современную территорию Хабаровского края, Камчатки, Якутии, Чукотки, Приморского края, Еврейского автономного округа и другие регионы. Также впервые на сервисе стали доступны документы из республиканского архива Дагестана и муниципальных архивов Московской области: Одинцово и Серебряных Прудов. Кроме того, продолжают поступать документы от партнеров сервиса из Оренбургской, Новгородской, Иркутской, Астраханской и Московской областей.

Пополнилась и коллекция периодики. В Поиске по архивам уже были доступны архивы епархиальных ведомостей и газет «Вечерняя Москва» и «Советский спорт», в 2024 году к ним добавились «Сенатские ведомости», «Дагестанская правда» и «Красная звезда». Кроме того, появились справочники из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

Ежемесячно Поиском по архивам пользуется около миллиона человек. Яндекс рассказал, как люди восстанавливают родословные и почему с помощью цифровых сервисов делать это проще – в формате короткометражного документального фильма.