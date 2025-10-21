От Андрея Губина до Валерия Кипелова

Сервис МТС Музыка выяснил, как относятся пользователи, проживающие в разных регионах, к новым прочтениям оригинальных произведений. Исследование провели аналитики холдинга МТС Медиа в октябре 2025 года, изучив мнение россиян от 18 до 55 лет. 56% участникам опроса нравятся ремейки. Песни Андрея Губина, Татьяны Булановой, Лолиты и Валерия Кипелова в лидерах по числу респондентов, желающих услышать их новые версии. Довериться в создании кавера на культовый трек пользователи готовы Люсе Чеботиной и Жене Трофимову.

Аналитики МТС Медиа собрали ответы более 600 россиян на вопросы, составленные МТС Музыкой. Согласно результатам исследования подавляющее число респондентов (95%) разделяют позицию, что с каждым годом появляется все больше новых прочтений оригинальных произведений различных направлений искусства, таких как музыка, кинематограф и литература. Основной причиной широкого распространения этого явления участники опроса назвали финансовую выгоду от использования уже снискавшего славу исходного материала (57%). На втором месте по популярности оказался ответ про застой развития креативных индустрий (36%), бронза – у тренда на ностальгию (35%). При этом пользователи от 18 до 24 лет выдвинули на третью позицию фактор, связанный с актуализацией оригинала с целью его сохранения для будущих поколений (37%). Жители Санкт-Петербурга на ту же строчку рейтинга поставили творческую свободу и стремление к экспериментам (33%).

Более половины опрошенных (56%) признались, что им нравятся ремейки. Наиболее часто им импонирует юная аудитория 18-24 лет (71%) и респонденты из населенных пунктов численностью от 100 до 250 тыс. жителей и городов-миллионников (по 60%). Меньше всего любителей подобных произведений среди возрастной группы от 46 до 55 лет и пользователей из Северной столицы (47%).

62% опрошенных женщин и 55% мужчин знают в общих чертах, чем отличается кавер-версия музыкального трека от его ремикса. Более глубоким пониманием отличаются респонденты мужского пола – 27% могут перечислить все отличия форматов друг от друга. Среди девушек же оказалось больше тех, кто абсолютно не разбирается в нюансах (20%). 55% прошедших анкетирование никогда не принимали новое прочтение песни за ее оригинал.

77% россиян хотели бы, чтобы молодые музыканты чаще работали с творчеством и самими артистами старших поколений. Так, создать кавер на культовое музыкальное произведение большинство респондентов доверили бы Люсе Чеботиной и Жене Трофимову (по 19%). Следом – Ваня Дмитриенко (18%). Замыкает топ-3 XOLIDAYBOY, набравший 14% голосов.

Песни Андрея Губина (22%) пользователи больше всего желают услышать в новом прочтении. Участницы опроса разделяют позицию большинства (25%), а у мужчин в фаворитах Валерий Кипелов (25%). Необычными притязаниями отличились и Москвичи: у них пальма первенства принадлежит Стасу Михайлову и Жанне Агузаровой (по 21%). В общем чарте серебро отошло Татьяне Булановой (20%), а бронзу поделили Валерий Кипелов и Лолита (по 18%), на треки которой опрошенные от 18 до 35 лет больше других хотели бы услышать каверы и ремиксы.

Самые популярные новые кавер-версии треков:

«Поезда» – Женя Трофимов, «Комната культуры», Баста

«Один в поле воин» – Полина Гагарина

«Белое платье» – The Hatters, Стас Костюшкин

Самые популярные новые ремиксы треков: