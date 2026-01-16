Оплата публикаций

Жители Магаданской области в 2025 году больше всего времени провели за чтением

Книжный сервис Литрес проанализировал время потребления пользователями контента в сервисе в 2025 году и выяснил, жители каких регионов России больше всего времени уделяли чтению. Лидером рейтинга стала Магаданская область: в среднем её население проводило за цифровыми книгами почти полтора часа в день (1 час 27 минут). В Литрес фиксируют, что россияне стали на 10% больше времени уделять чтению: максимальный средний показатель в 2024 году был на восемь минут меньше.

В 2025 году самым читающим регионом России стала Магаданская область. В среднем пользователи оттуда ежедневно проводили за электронной или аудиокнигой 1 час 27 минут. Это на 10% больше, чем максимальный средний показатель 2024 года, который составил 1 час 19 минут. Тогда лидером рейтинга стала республика Калмыкия, в 2025 году сместившаяся на пятое место. Несмотря на понижение внутри списка, в самом регионе зафиксирован рост среднего времени, которое жители уделяют чтению, — до 1 часа 23 минут.

Также в топ-10 самых читающих регионов (по среднему времени потребления на пользователя) вошли:

  1. Магаданская область (1 час 27 минут);
  2. Курганская область (1 час 25 минут);
  3. Сахалинская область (1 час 24,5 минуты);
  4. Республика Хакасия (1 час 24 минуты);
  5. Республика Калмыкия (1 час 23,7 минуты);
  6. Костромская область (1 час 23 минуты);
  7. Омская область (1 час 22,3 минуты);
  8. Республика Бурятия (1 час 22,2 минуты);
  9. Еврейская автономная область (1 час 22 минуты);
  10. Тамбовская область (1 час 21 минута).
