Жители Магаданской области в 2025 году больше всего времени провели за чтением

В 2025 году самым читающим регионом России стала Магаданская область. В среднем пользователи оттуда ежедневно проводили за электронной или аудиокнигой 1 час 27 минут. Это на 10% больше, чем максимальный средний показатель 2024 года, который составил 1 час 19 минут. Тогда лидером рейтинга стала республика Калмыкия, в 2025 году сместившаяся на пятое место. Несмотря на понижение внутри списка, в самом регионе зафиксирован рост среднего времени, которое жители уделяют чтению, — до 1 часа 23 минут.

Также в топ-10 самых читающих регионов (по среднему времени потребления на пользователя) вошли: