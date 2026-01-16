Виктор Цой, Егор Летов, Джон Леннон: самые популярные биографии музыкантов среди россиян

Ко Всемирному дню The Beatles сервисы «КИОН Музыка» и «КИОН Строки» проанализировали потребление произведений о музыкантах в категории «биографии и мемуары». «Последние дни Джона Леннона» вошла в список самых востребованных книг в данном направлении, возглавила который работа «Высоцкий» Владимира Новикова. Чаще всего пользователи выбирали для ознакомления биографии и мемуары музыкантов-рокеров, а сам музыкальный жанр показал рост прослушиваний год к году на 45%.

16 января отмечается Всемирный день The Beatles. В этот день в 1957 году открылся клуб The Cavern, с выступлений в котором начался путь к успеху ливерпульской четверки, состоявшей из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Специально к этой дате «КИОН Музыка» и «КИОН Строки» решили узнать, проявляет ли аудитория интерес к книгам о культовой группе. За последние шесть месяцев (01.07.-31.12.2025 г.) произведение Дейва Уэджа, Кейси Шермана и Джеймса Паттерсона «Последние дни Джона Леннона» вошло в топ-15 самых популярных по потреблению работ о музыкантах в жанре «биографии и мемуары», заняв 12 позицию. Возглавляет рейтинг в этом же разделе книга «Высоцкий», написанная Владимиром Новиковым о жизни и творчестве поэта и исполнителя песен. На втором месте – автобиография «Бритни Спирс: The Woman in Me». Поп-звезда поделилась не только историей покорения чартов, но и личными переживаниями. Бронза отошла Михаилу Казиникину, чьиму авторству принадлежит труд «Тайны гениев. Три книги в одной».

Чаще всего пользователи выбирали для ознакомления биографии и мемуары музыкантов-рокеров (45%), к которым относятся и участники The Beatles. Поп-исполнители (23%) и классики (13%) заняли второе и третье место соответственно. Замыкают топ-5 барды (9%), а также представители электронной музыки (4%). Примечательно, что год к году (01.07.-31.12.2025 г. к 01.07.-31.12.2024 г.) число прослушиваний треков в жанре «рок» выросло на 45%. Чаще остальных предпочитают подобный жанр в музыке и книги о представителях этой сцены мужчины. Относительно возрастной привязки наивысший интерес к рок-песням у группы от 35 до 44 лет, а книги о рокерах выбирала более зрелая аудитория от 45 до 54 лет.

Самой востребованной книгой о рок-музыкантах в категории «биографии и мемуары» стало произведение Дениса Бояринова «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках». Следом – «Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования» от журналиста Максима Семеляка и аудиокнига Виталия Калгина «Виктор Цой. Поём вместе с тобой». «Последние дни Джона Леннона» на четвертом месте. Пятая строчка досталась «LED ZEPPELIN. Самая полная биография» авторства Боба Спитца.

Самыми популярными треками The Beatles по числу прослушиваний за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года стали:

Girl

Yesterday

Let It Be

Come Together

And I Love Her

Самыми популярными треками Виктора Цоя по числу прослушиваний за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года стали:

«Звезда по имени Солнце»

«Группа крови»

«Звезда по имени Солнце» (ремикс Dj Karas и Dj Mar Dee)

«Восьмиклассница»

«Хочу перемен»

Самыми популярными треками Егора Летова по числу прослушиваний за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года стали: