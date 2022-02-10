БЕЛГОРОД: 20 лет вместе с Биг-бэндом!

12 февраля 2022 года Big Band «No comment» отметит своё 20-летие! На сцене Большого зала состоится концерт «Интеллигентный джаз» под управлением главного дирижёра Владимира Уварова, дирижёра Игоря Овчарова. Солируют лауреаты международных конкурсов – Екатерина Новикова, Арина Гюнтер, Алина Романович, Евгений Добров и Антон Аргунов (вокал).

Биг-бэнд «No comment» Белгородской государственной филармонии входит в десятку лучших джазовых оркестров России. Это ведущий коллектив Белгородской области, который провозгласили джаз своей страстью и идеологией, вероятно, поэтому он пользуется такой большой популярностью у слушателей. Репертуар джазовых исполнителей Белгорода широк и разнообразен, постоянно пополняется и расширяется. Коллектив выступал на одной сцене с выдающимися джазменами и джазовыми певцами страны и мира.

Руководят оркестром белгородские мэтры джаза – Владимир Уваров и Игорь Овчаров. Именно Владимир Павлович сделал Белгород «джазовым городом», собрав в 2002 году первый профессиональный биг-бэнд «No comment», на концерты которого сейчас весьма трудно попасть. Владимир Уваров – руководитель с полувековым опытом работы в джазе с разными коллективами. Его энтузиазм, энергия, профессионализм, любовь к джазу, служение джазу, серьезные знания о нем, его стилях и исполнителях влияют на репертуарную политику биг-бэнда.

В праздничном концерте прозвучат композиции М. Пинкарда, У. Хэнди, Р. Чарльза, Д. Эллингтона и других корифеев мирового джаза.

Приходите поздравить любимый коллектив и послушать качественную музыку! Гарантируем самые яркие эмоции!

Начало в 17:00.

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