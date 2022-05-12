Живопись, литература и история:  проект «Знание. ВДНХ» приглашает на лекции

13 и 15 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдут бесплатные лекции проекта «Знание. ВДНХ». В пятницу встречу посвятят юбилею английского живописца Томаса Гейнсборо, в воскресенье расскажут об одном из самых загадочных писателей русской литературы — Михаиле Булгакове. Также в этот день участники культурно-просветительской программы узнают, как самостоятельно найти информацию о далеких предках и составить родословную. Вход по регистрации на сайте проекта.

В пятницу, 13 мая, в 19:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция «Томас Гейнсборо: автор придворных портретов и создатель английской школы пейзажной живописи», посвященная юбилею великого английского живописца.

Участники узнают о биографии Томаса Гейнсборо, его знаменитых портретах и пейзажах, многие из которых стали золотым фондом британского искусства. Лектор — историк искусства и писатель Елена Забродина.

В воскресенье, 15 мая, в 13:00 начнется лекция «Москва Михаила Булгакова». Заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного литературного музея, член попечительского совета Музея М.А. Булгакова, правнук одного из друзей Булгакова Михаил Шапошников расскажет об исторических местах в Москве, где работал «мистический писатель» русской литературы и оживали герои его книг.

В 15:30 здесь пройдет лекция «С чего начать поиск предков. Первые шаги». История собственной родословной вызывает интерес у многих. На встрече с историком-исследователем, преподавателем и генеалогом Александром Буранок участники обсудят, как с помощью семи шагов методологии самостоятельного поиска предков проложить «маршрут» от старенького документа в бабушкиной тумбочке до находок XVII века.

Узнать обо всех мероприятиях «Знание. ВДНХ» — флагманского проекта образовательной программы Главной выставки страны — можно на официальном сайте.

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